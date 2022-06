Nu fugi de grasimi: 9 alimente cu grasimi sanatoase

Grasimile sunt o componenta esentiala a unei diete sanatoase. Grasimile sanatoase sînt o sursa importanta de energie si ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare sau a obezitatii. Grasimile sanatoase sau „grasimi bune" inseamna un sistem cardiovascular ferit de boli si un sistem nervos echilibrat.



Iata 9 alimente cu grasimi sanatoase.



1. Pestele salbatic gras



Pestii grasi precum somonul, macroul, heringul, crapul si sardinele sunt surse excelente de omega 3. Acestea sunt „grasimi bune" care ajuta la pastrarea sanatatii inimii. Si creierul este sustinut de catre acizii grasi omega 3 intrucat este mentinut in forma in ciuda inaintarii in varsta. American Heart Association recomanda doua portii de peste gras in fiecare saptamana. Il poti gati copt, la grill sau fiert.



2. Avocado



Poate fi mancat in sandwich sau sub forma de guacamole. Avocado este bun pentru inima si poate ajuta si in cazul simptomelor osteoartritei datorita grasimilor sanatoase pe care le contine.



In plus, atunci cand mananci avocado impreuna cu alte alimente, fructul ajuta organismul sa absoarba mai bine nutrientii. Jumatate de fruct contine in jur de 115-160 de calorii.



3. Seminte



Semintele de dovleac, de floarea soarelui si de susan contin grasimi bune care pot reduce nivelul colesterolului. In general, grasimile care provin din plante sunt mai sanatoase decat cele de origine animala.



4. Nuci, alune, nucile pecan



Toate acestea sunt bune pentru sanatatea inimii. Nucile, in special, furnizeaza grasimi sanatoase pentru inima. Insa nu exagera cu consumul lor. Doar pentru ca aceste grasimi sunt sanatoase nu inseamna ca trebuie sa mananci din abundenta.



5. Uleiul de masline



Indiferent ca gatesti sau vrei un dressing pentru salata alege uleiul de masline. Este bogat in grasimi bune. Aminteste-ti totusi: este intotdeauna inteligent sa fii atent la cate grasimi consumi, chiar si in cazul celor bune. Asadar, foloseste mai putin ulei decat iti spune reteta.



6. Legume



Legumele precum spanacul, kale si varza de Bruxelles frunizeaza omega 3. Intrucat organismul tau nu poate produce aceste grasimi sanatoase trebuie sa le iei din mancare. Mananca, zilnic, cate 2-3 portii de legume. Include, in dieta, si pestele de vreme ce are un tip diferit de omega 3. Legumele ofera doar o mica particica din grasimile de care corpul tau are nevoie.



7. Oua



Oualele sunt o sursa excelenta de proteina si un ou mare are 5 grame de grasimi, cele mai multe dintre ele sanatoase.



8. Semintele de in



Nu ar trebui sa lipseasca din nicio dieta sanatoasa intrucat grasimile pe care le contin iti dau o stralucire grozava a pielii – vei arata mult mai tanar. Totodata, semintele de in contin fibre ce ajuta la combatare inflamatiilor. Adauga o lingura de seminte de in in salate sau in cereale ori cand coci ceva la cuptor.



9. Fasolea



Indiferent de soi, includerea in dieta a fasolei aduce beneficii atat fizice cat si mentale. Fasolea contine omega 3 care iti pot imbunatati starea de spirit.