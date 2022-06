Alimente pe care le poti consuma pentru a opri caderea parului

Multe persoane se confrunta cu aceasta problema. Caderea parului poate fi cauzata de mai multi factori. Bolile autoimune, diabetul, carentele de vitamine, stresul, lipsa somnului sînt cateva dintre acesti factori. Afla ce alimente ai putea sa incluzi in meniul tau pentru a opri caderea parului.



Ce alimente sa consumi pentru a opri caderea parului?



Somon. Contine Omega 3 si vitamine, care te ajuta sa ai un par sanatos. De asemenea, proteinele din peste ajuta la cresterea parului, astfel incat firele de par pierdute sa fie inlocuite de altele.



Miere. In timpul unui studiu s-a observat ca persoanele care aplicau in fiecare zi pe cap o solutie facuta din miere in proportie de 90% si apa in proportie de 10% nu au mai avut probleme cu parul. Timp de 4 saptamani au urmat acel tratament si s-au observat imbunatatirile.



Nuci si seminte. In timpul unui studiu, participantii au primit suplimente alimentare bogate in Omega 3 si Omega 6, precum si antioxidanti. Dupa 6 luni, 90% dintre aceste persoane au observat ca nu le mai cadea parul la fel de mult ca inainte. Pentru a ajunge la rezultate asemanatoare poti consuma nuci, seminte de in, ulei de floarea sorelui, ulei de susan etc.



Spanac. Studiile au aratat ca femeile carora le pica parul au deficiente de fier si vitamina D. Spanacul te poate ajuta in acest sens, deoarece contine vitaminele si mineralele de care parul tau are nevoie pentru a nu mai pica si pentru a fi mai sanatos.



Diferite tipuri de ulei. Uleiul din seminte de dovleac, uleiul de cocos si uleiul de rozmarin pot opri caderea parului. Fie ca le folosesti cand gatesti, ori le incluzi in tratamentele pentru par, rezultatele vor fi comparabile. Ai putea aplica acele masti inainte sau dupa ce te vei spala pe cap.



Poti consuma alimentele de mai sus pentru a opri caderea parului. Studiile au aratat ca au numeroase beneficii asupra podoabei capilare.