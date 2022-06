Protest de amploare în PMAN! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru o viață nouă și au cerut debarcarea PAS de la putere

Protest de amploare în Capitală! Zeci de mii de oameni s-au adunat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, în cadrul unui protest contra guvernării PAS. Manifestația a fost organizată de către mișcarea civică „O viață nouă”.



Oamenii veniți în piață au cerut demisia guvernării PAS și convocarea alegerilor parlamentare anticipate. De asemenea, oamenii au protestat față de scumpirile carburanților, produselor alimentare, tarifelor mari la gazele naturale și energiei electrice. Potrivit lor, guvernarea PAS i-a adus pe oameni în pragul sărăciei și, timp de un an de când au preluat toată puterea în stat, nu au adus nimic în afară de crize și deznădejde.



Prezentă la protest, deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, a declarat că astăzi, în urma acestui protest, a pornit procesul de demolare guvernării PAS, iar singura soluție pentru depășirea crizelor și sărăciei sunt alegerile anticipate. De asemenea, în cadrul protestului a fost constituită Mișcarea civică „O viață” nouă, care are drept scop debarcarea în mod democratic și pașnic a guvernării PAS de la putere.



„Azi, PAS are toată puterea în mâini. Și Parlamentul, și Guvernul, și Președinția. Nu mai au nicio scuză. Nu mai pot minți și nu-i crede nimeni când spun că altcineva e de vină pentru vremurile grele pe care ni le-au adus. Ei sunt de vină și nimeni altcineva. Nu e de vină nici războiul, nici contextul internațional, nici opoziția. Singurii responsabili pentru ceea ce se întâmplă azi este doar PAS și Maia Sandu. Astăzi pornim motoarele schimbării și nimeni nu ne va putea opri. Știm că ne vor pune multe piedici, vor încerca să ne oprească și ne întoarcă din drumul nostru, însă nu vor reuși. Nu avem de gând să ne oprim aici, vom merge până la capăt până vom alunga această guvernare de la putere”.



La rândul său, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a declarat că PAS, de când a ajuns la guvernare a produs un adevărat dezmăț politic și administrativ.



„Guvernul a declanșat un amplu proces de epurări de cadre, înlocuind profesioniștii din sistem cu oameni loiali puterii politice, care dau dovadă de incompetență, rea-voință și o lipsă crasă de viziune. Astăzi, întreg aparatul de stat se confruntă o criză acută de specialiști, iar din această cauză, sistemul administrativ la nivel central a intrat în colaps și nu mai face față provocărilor. Astăzi batem primul cui în sicriul politic al actualei guvernări”, a declarat Dinu Țurcanu.



Oamenii au scandat „Jos Maia Sandu, „Plecați nu mai reprezentați”, „PAS cu PAS ne-au dus de nas”.



„Au promis că vor elimina toate schemele, spuneau că se furau 400 de milioane pe lună. Unde sunt banii, unde sunt schemele deconspirate? Vă spun cu siguranță că ei le-au preluat pe toate. Vedem în fiecare zi milioane, granturi, care le vin din străinătate la Parlament si Guvern, unde sunt aceste milioane? L-am văzut azi pe șeful comisiei economie, Dumitru Alaiba, la marșul LGBT, locul lui este acolo, nu să conducă economia țării”, a declarat primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu.



„Vreau ca noi să trăim bine cu toată lumea, nu să fim atrași în războaie. Moldova are dreptul să trăiască în pace. Astăzi, trebuie să le spunem acestor guvernanți să-și facă bagajele și să plece, să ne lase în pace. Am auzit că Maia Sandu se pregătește de vacanță. Să plece cu totul, să nu se mai întoarcă”, a declarat deputatul Partidului „ȘOR”, Vadim Fotescu.



„Nu e existat în istoria Republicii Moldova o guvernare mai proastă decât cea pe care o avem acum. Ne-a promis guvernarea 2000 de lei lunar. Dar au majorat numai pentru o parte. Ne-au mințit, iar după asta au scumpit totul. Cum să ne descurcăm când o pâine la magazin a ajuns să coste 10 lei? Am muncit o viață și am ajuns să murim de foame. Eu cred că acestei guvernări i-a venit timpul să plece. Jos guvernarea”, a declarat o pensionară, participantă la protest.



„Oameni buni, ajunge să tolerăm acest dezmăț, ajunge să răbdăm această bătaia de joc. A venit timpul să facem ordine la noi în țară. Ajunge să urmărim în fiecare zi cum se scumpește totul, iar salariile rămân la fel. Oamenii au ajuns să nu mai aibă cu ce-și cumpăra pâine, nu mai pot să le ia o bucată de carne copiilor. Vreau să mă adresez și la bravii noștri polițiști, voi primiți salarii de șase-șapte mii de lei, voi trebuie să fiți de partea poporului, nu de partea lor”, a declarat noul primar ales al comunei Ghetlova, raionul Orhei.



„În loc să le asigure tinerilor condiții de viață acasă, ea îi îndeamnă să plece la muncă peste hotare. S-a înțeles cu Germania să trimită oamenii noștri acolo, la cules căpșuni. Economia este la pământ, guvernarea nu face nimic să ajute tinerele familii, iar din această cauză oamenii sunt nevoiți să plece peste hotare”, a spus un alt participat al protestului.



Oamenii scandează „Jos Maia Sandu, „Plecați nu mai reprezentați”. Potrivit calculelor preliminare, în PMAN, în acest moment, sunt în jur de 40 de mii de oameni.



„Pe zi ce trece, dezamăgirea e din ce în ce mai mare. Această guvernare, care s-a declarat promotoare a intereselor angajaților din categoriile profesionale cu salarii mici, printre care și cadrele didactice, le-a întors spatele, într-un termen scurt, inclusiv celor care le-au dat votul. Nu mai putem îndura bătaia de joc la adresa noastră. Vrem o viață mai bună! Vom lupta pentru drepturile noastre, pentru viitorul copiilor noștri! Haideți să ne unim pentru un viitor mai bun, pentru o viață mai bună pentru fiecare dintre noi!”, a declarat o profesoară prezentă la protest.



La finalul mitingului, a fost votată o rezoluție care prevede continuarea protestelor până când guvernarea își depune demisia.



„Mișcarea civică „O viață nouă”, pe care o constituim astăzi, are rolul de a consolida toate forțele de opoziție din Republica Moldova, care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă și sunt gata să opună rezistență și să lupte împotriva actualului regim. Obiectivul final al acestei mișcări este de a determina PAS să renunțe la putere și să fie organizate alegeri parlamentare anticipate”, se conține, printre altele, în rezoluția votată astăzi în PMAN.



Potrivit organizatorilor, în total, la protest au participat în jur de 40 de mii de oameni.