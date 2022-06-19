Гороскоп на сегодня, 19 июня

Овен

Сегодня вас ведут обстоятельства. Шаг в сторону - и вы сильно усложните себе жизнь. Слушайте старших, подчиняйтесь приказам, выполняйте поставленные задачи. Инициативу проявляйте там, где каждый сам за себя. Душа просит уединения. При любой возможности позвольте себе эту малость.



Телец

Женщины будут склонны подчиняться авторитету, скорее, мужскому. Не «раскачивайте» ситуации, к которым относитесь слишком эмоционально – сейчас вы больше настроены слушать себя, а не других. Но требуется как раз противоположное. Держите себя в рамках.



Близнецы

Небольшой откат в делах связан с перерасходом энергии в предыдущие дни. Сегодня может возникнуть ощущение, что вы действуете через силу. Но никуда не деться. Вечером появится возможность приятно провести время с друзьями.



Рак

Финансовые разногласия могут вызвать резкий крен в отношениях. Старайтесь быть в ладу со второй половинкой. Просто более тщательно просчитывайте расходы и обсуждайте планы на будущее. К новостям издалека отнеситесь прагматично. Эмоции вам не советчик.



Лев

Продолжайте то, что делали вчера. Возможно, для успеха дела придется пойти на неприятный разговор, вернуться к отложенной теме. Информацию, новости фильтруйте. Вам что-то могут попытаться навязать. Мелочи жизни пока игнорируйте, если есть более крупные дела.



Дева

Если что-то не успели вчера, теперь уже не торопитесь. Пусть страсти улягутся, а подробности прояснятся. Для высказываний недовольства начальству не лучший день. Тем более, что вы можете упускать что-то важное. Сегодня от вас требуется умение слушать и сопереживать.



Весы

Неожиданно может появиться повод для симпатии и романтики. А в целом день довольно напряженный, требующий подчинения и соответствия моменту. Если у партнера больше возможностей, окажите поддержку. Через успехи и достижения других людей вы опосредованно получите свою долю.



Скорпион

Жизнь к чему-то возвращает, но не цепляйтесь за прошлое. Будьте готовы в любой момент начать движение в новом направлении. Сегодня возможна тяжелая и неприятная работа. Но Скорпионам она пойдет на пользу. Ваша жизнь быстро меняется. Много перемен и много риска. Но лишнего на себя не берите.



Стрелец

Дом и семья требуют участия и терпения. Не только сделать и помочь, но и выслушать, уделить время. Но ничего важного лучше не обсуждать, особенно предстоящие трудные мероприятия. С человеком из вашего прошлого может снова наладиться связь. Новые знакомства тоже полезны и интересны. Для такого рода контактов лучше первая половина суток.



Козерог

Умение четко очертить территорию и не пускать на нее лишних людей поможет сберечь время для текущих дел и найти время для отдыха. Но нужно брать на себя руководство текущими делами, если уже ощущается приближение кризиса. Женщинам не стоит проявлять капризность и требовательность. Мужчины должны понимать, что женщины все-таки слабый пол.



Водолей

Много работы, отсюда - споры и рассогласование в действиях. Именно организации труда нужно уделить достаточно внимания, чтобы успеть сделать больше, и не устать раньше срока. В личных отношениях нужно "пройти между капельками", чтобы не создать впечатление давления, но получить свое. Лучше, если ситуация выгодна для обоих.



Рыбы

Рыбы сегодня ограничены в свободном времени и возможностях. Кто-то старший закручивает гайки. Лучше подчиниться, чтобы не потратить энергию на споры. Вечером будет возможность отдохнуть спокойно, но круг общения все же лучше ограничить. Для покупок можно использовать первую половину дня.

