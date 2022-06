De ce este bine să mănânci seminţe de floarea soarelui

Semintele de floarea soarelui nu sunt doar o gustare populara si apetisanta, preferata de multa lume, dar sunt si foarte bune pentru sanatatea ta. Semintele de floarea soarelui contin multe vitamine si minerale care iti ajuta corpul sa isi mentina functionarea optima. Ele se pot consuma de sine statator sau adaugate alaturi de cereale sau in salate.



Vitamina E si Seleniu



Semintele de floarea soarelui sunt foarte bogate in vitamina E care este un antioxidant puternic ce protejeaza celulele impotriva radicalilor liberi. Cei ce consuma mai multa vitamina E din surse naturale au riscuri mult reduse de boli de inima decat cei ce nu consuma. Vitamina E ajuta si la mentinerea sanatatii ochilor si protejeaza impotriva degenerarii celulare.



Seleniul este un mineral care functioneaza foarte bine in combinatie cu vitamina E ca antioxidant care protejeaza celulele.



30 grame de miez de floarea soarelui contine 76% din cantitatea zilnica necesara corpului de vitamina E si 24% din doza zilnica recomandata de seleniu.



Grasimi bune si proteine



Semintele de floarea soarelui contin grasimi mononesaturate si polinesaturate, numite grasimi bune, intrucat contribuie la cresterea colesterolului bun HDL si la scaderea colesterolului rau LDL. 90% din grasimea din semintele de floarea soarelui este grasime nesaturata sanatoasa. Semintele contin si proteina vegetala care ajuta la sustinerea si mentinerea muschilor si tesuturilor corpului. 30 grame de miez de floarea soarelui ofera 12% din proteinele necesare zilnic corpului, afirma Asociatia Internationala de Floarea Soarelui.



Acid folic



Acidul folic este o forma de vitamina B care se gaseste in alimente si care sustine construirea noilor celule si ADN-ul. Previne formarea schimbarilor de ADN care duc la cancer. Acidul folic este necesar corpului pentru productia de globule rosii noi si pentru metabolism sa mentina nivelul normal de homocisteina, un aminoacid important. Acidul folic este important si pentru femeile insarcinate, asistandu-le in formarea normala a fetusului. O portie normala de 50 grame de seminte de floarea soarelui asigura 17% din cantitatea zilnica necesara corpului de acid folic.



Alte vitamine si minerale



Semintele de floarea soarelui contin o cantitate semnificativa de cupru, zinc, fier si fibre. Aceste minerale ajuta la transportul oxigenului in celulele rosii si prin intregul corp, producand energie, mentinand sistemul imunitar sanatos, stabilizand glucoza din sange si colesterolul si prevenind constipatia.



Iata, asadar, multe motive pentru care nu trebuie sa ocolim semintele de floarea soarelui, in special in varianta lor cruda, servite simple sau adaugat miezul lor in mix de cereale si alte tipuri de seminte sau in salate. Cumpatarea este, ca mereu, de urmat, intrucat o cantitate prea mare pe zi poate duce la acumularea de kilograme in plus intrucat grasimile bune din seminte sunt totusi grasimi.