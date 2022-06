"Opiaceu existențial": în ce constă pericolul dependenței de serialele?

Ai o mare bucurie cînd urmărești un nou serial într-un cinematograf online sau pe un serviciu de streaming și nu te poți opri pînă nu urmărești întregul sezon pînă la sfîrșit? Iar după cîteva sezoane, ești îngrijorat de relația personajelor principale mai mult decît de a ta? Este foarte posibil să fi format o dependență de serialele.



La prima vedere, dependența de seriale nu sună la fel de înfricoșătoare ca dependența de alcool, țigări și chiar mîncarea nesănătoasă. Cu toate acestea, scufundarea prea serioasă în serial poate fi un semnal îngrijorător pentru psihicul tău. Cum se formează dependența de serialele și de ce oamenii se atașează de personaje din seriale, a aflat corespondentul Mir24.tv, transmite Noi.md .



Cîndva Netflix a oferit spectatorilor o șansă unică de a viziona mii de seriale TV fără reclame, așteptînd noi episoade, la o calitate perfectă în orice moment, zi și noapte. În timpul pandemiei și al lockdown-urilor, acest lucru a fost foarte binevenit. Cu toate acestea, autoizolarea s-a terminat, iar unii oameni încă nu se pot opri din vizionarea serialelor. Această vizionare și-a găsit deja termenul în engleză - bringe watching. În acest caz, creierul experimentează mai întîi plăcere, iar apoi provoacă o supraîncărcare emoțională, pînă la apatie și depresie. Cam așa acționează substanțele narcotice. Psihiatrul Rene Carr explică faptul că în cazul vizionării serialului preferat, creierul produce mereu dopamină, iar corpul experimentează senzația de plăcere. Așa se formează atracția pentru seriale.



"Concurăm chiar și cu somnul", sloganul Netflix vorbește de la sine. Compania însăși stabilește aici un sens biologizant îngust, sugerînd că plăcerea emisiunilor TV poate concura cu plăcerea somnului. De fapt, ele sunt înșelătoare, deoarece seria îndeplinește funcția de analgezic înainte de groaza existențială din care oamenii moderni fug din cauza excesului de timp liber. Există atît de mult timp în epoca COVID-19, încît oamenii sunt gata să-l cheltuiască pentru orice, doar pentru a nu face față ororilor singurătății, fricii de necunoscut, experienței morții", spune psihanalistul Oleg Dolghitski.



Serialele pentru creier sînt un opiaceu existențial, spune expertul. "Serialele vă permit să fugiți de realitate într-o lume fantastică. Omul se îndepărtează de lumea de plastic fără sens în domeniul dramei, care, de asemenea, după natură și semnificație, este artificială temporară, neautentică", explică specialistul.



"În acest moment, omul încetează să mai simtă frica și stresul fiziologic, sursa căruia sînt îngrijorările din capul său. Cu toate acestea, de îndată ce serialul se termină, îngrijorările revin din nou. Dacă e să ne uităm la acest lucru din perspectiva sociologului Robert Merton, dependențele de seriale și droguri sunt foarte asemănătoare, precum și din punctul de vedere al psihanalizei. În ambele cazuri, omul fuge de propria nevroză în lumea viselor, beției și plăcerii", notează Dolghitski.



Cînd se termină serialul preferat, spectatorii adesea se confruntă cu o adevărată tristețe. Acest lucru se datorează faptului că ei revin la viața lor de zi cu zi, simțindu-și finitudinea și lipsa de sens, a explicat psihanalistul. Dar în a te îndrăgosti de personajele din seriale nu este nimic neobișnuit.



"Oamenii se îndrăgostesc de un obiect care corespunde cumva fanteziilor lor despre ideal. Dacă personajul reprezentat de creatorul serialului se încadrează în această imagine, atunci omul se poate îndrăgosti, nu este nimic deosebit în acest lucru, nu are rost să considerăm acest lucru o tulburare dacă nu se dezvoltă într-un cult și nu creează obstacole în viața de zi cu zi", explică Dolghitski.



Dependența de vizionarea serialelor indică nemulțumirea față de propria viață, potrivit neurofiziologului și sociologului Kirill Hmarski.



"Cînd o persoană nu are șansa să schimbe ceva în viața sa, îi este mai ușor să pornească serialul, care este făcut în așa mod încît 60-70% din personaje "să găsească un loc în sufletul" spectatorului. Nu uitați că toate acestea sunt special realizate și selectate de creatorii serialului pentru a păstra publicul", spune specialistul.



Potrivit sociologului, dependența de seriale nu trece neobservată.



"Cînd o persoană devine dependentă de seriale, aparatul său vizual devine supraîncărcat. În plus, pericolul constă în faptul că persoana dependentă de seriale începe să se "obișnuiască" cu acea lume, acea realitate. Și din moment ce creierul uman nu distinge ceea ce este adevărat și ceea ce este ficțiune, el începe să funcționeze și să "coabiteze" cu serialul. În plus, creierul începe să redistribuie fluxul de sînge, iar centrele care nu sînt folosite în timpul vizionării încep să sufere din cauza lipsei de oxigen. Nu este greu de ghicit că, după vizionarea multor seriale, activitatea creierului se va recupera ceva timp", explică Hmarski.



În același timp, vizionarea serialelor poate fi și constructivă dacă acest lucru este făcut împreună cu familia, spune psihoterapeutul Mihail Valuiski.



"Dacă vizionăm un film sau un nou episod dintr-un serial cu întreaga familie, discutăm, comunicăm, acest lucru este normal, așa și trebuie să facem. Pentru că acest lucru unește oamenii, creează energie comunității, glume comune, permite discutarea filmului. Modul distructiv este atunci cînd o persoană urmărește automat seriale toată ziua", a concluzionat expertul.