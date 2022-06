5 lucruri pe care să ţi le reamintești de fiecare dată cînd te trezeşti

Oricine iubește viața. Poate că oamenii nu-și iubesc vieților lor în particular, insă iubesc conceptul de viață. Credem că totul este posibil în viață. Din nefericire, nu credem mereu că totul depinde de noi pentru a ajunge la locul dorit.



Adevarul este că traim o viață cu posibilități infinite. Singura problema este că alegem să credem contrariul. Alegem să credem ca sîntem incapabili să ne trăim viața așa cum dorim.



Alegem să acceptăm propria realitate, care este construită de cei care și-au luat soarta în propriile mîini. Nu trebuie sa fii împăcat cu ce ți se oferă.



De ce să nu decizi sa-ți trăiești viața după regulile făcute de tine?



Azi poate fi o zi minunată, însa numai dacă tu o faci sa fie așa



De ce, oare, oamenii se simt lipsiți de putere? Pentru că se conving singuri ca sînt asa. Asteapta sa li se ofere lucruri. Însă, în realitate, dacă vrei ceva atunci trebuie ca tu însuți să pui lucrurile în mișcare astfel încît să obții ce visezi.



Totul începe cu azi. Dacă este sau nu o zi bună, nu depinde de vremea de afară. Nici de starea ta de spirit (deși asta se află sub controlul tau).



Nu depinde de resursele de afară. Dacă vrei o zi minunată, atunci alege să ai una. Totul depinde de percepție și de ce iți permiți tu să crezi.



Nu aștepta ziua de mîine, însî fii recunoscător cînd ziua de mîine a sosit



Observă cît de mulți oameni mor în fiecare clipă, a fiecărei zile și conștientizează faptul că trezitul de dimineață este o binecuvîntare. Nu trăim într-o lume plină de pace, ci într-una plină de haos și durere. Și mai presus de orice, oricînd se pot întampla accidente în care oamenii își pierd viața.



Faptul că primești încă o zi în care să respiri, să experimentezi si să fii fericit este cel mai mare dar pe care l-ai putea primi. Nu poți ști ce se întîmplă după ce mori, însă știi că moartea este cu adevărat sfîrșitul. Trăiește atît timp cît poți.



Măreția este un stil de viață, nu o cursă



Cu toții dorim să „atingem" măreția. Însă cine a spus vreodată că măreția înseamnă un succes? Măreția nu înseamnă trecerea liniei de sosire, ci abilitatea de a te lupta zi de zi. Măreția este putere, puterea de a împinge lucrurile și să-ți trăiești viața așa cum vrei. Măreția nu înseamnă obținerea unui rezultat. Înseamna A FI. Nu cîstigi măreție. Ești măret.



Faptul că nu ai renunțat este un succes în sine



S-ar putea sa te simti mai bine cînd te gîndești că ești încă angrenat in bătălie, însă adevărul este că tu ești unul dintre puținii care are curajul să meargă mai departe. Cei mai mulți oameni renunță înainte chiar de a începe, însa nu și tu. Tu te trezești în fiecare zi și dai tot ce ai mai bun. Înaintezi pas cu pas, te tîrăști împotriva curentului pentru că nu vrei să renunti.



Refuzi sa accepți eșecul. Refuzi să-i asculți pe ceilalti care îti spun că nu ești suficient de bun. Tu încă lupți. Mulți, în schimb, au renuntat demult. Atunci cine este ratatul?



Adevărata dragoste este rară – așadar nu o considera ceva de la sine înțeles



Pentru o viață fericită și împlinită trebuie să înveți să apreciezi ceea ce ai sî iubești ce ai. Dacă te indrăgostești atunci fă tot ce poți să rămîi astfel; în cele din urmî va dispărea, așa cum se întîmplî cu orice lucru pe lumea asta.