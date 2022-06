Alimentele care ţin departe îmbătrînirea

Principala cauză a îmbătrînirii organismului uman este atacul radicalilor liberi.



Celebrul dr. Oz a întocmit o listă cu alimente bogate în antioxidanţi pe care le recomandă celor ce vor să se menţină cît mai mult tineri, să combată aspectul ridat şi lipsit de elasticitate al pielii, precum şi îmbătrînirea celulară.



Afinele - o singură porţie ne asigură mai mulţi antioxidanţi decît orice alte fructe sau legume.



Fasolea uscată - bogată în proteine, stimulează creşterea părului şi îl întăreşte, pentru un aspect sănător şi tînăr.



Merişoarele - preparaţi în casă un suc proaspăt şi veţi avea numai beneficii. Merişoarele previn îngălbenirea dinţilor şi formarea de tartru, iar datorită conţinutului de flavonide previn formarea cariilor.



Portocalele roşii de Sicilia - acestea conţin o cantitatea considerabilă de antocianine, antioxidanţi puternici ce combat efectele radicalilor liberi, precum şi pe cele ale radiaţiilor ultraviolete.



Morcovii - surse excelente de vitamina A, esenţială pentru un scalp sănător, un păr strălucitor şi o vedere... de vultur!



Ciocolata neagră - datorită conţinutului de flavonoide, un grup antioxidanţi forte, acest desert ne menţine inima sănătoasă şi pielea radiantă.



Vinul roşu - dacă la producţia lui au intrat struguri negrii cu coajă şi seminţe, atunci este bogat în polifenoli, o clasă de antioxidanţi ce conţin resveratrolul, faimosul secret anti-îmbătrînire.



Codul - dintre toate categoriile de peşte, codul se remarcă datorită proprităţilor sale anti-îmbătrînire. Conţine seleniu, ceea ce înseamnă că ne protejează pielea nu doar de riduri, dar şi de efectele nocive ale soarelui.



Brînza proaspătă degresată - este bogată în proteine, ceea ce înseamnă că ne întăreşte podoaba capilară, pentru un aspect tineresc.



Castraveţii - sînt ideali pentru o piele frumoasă. Siliciul pe care îl conţin în coajă previne apariţia ridurilor şi stimulează producţia de colagen.



Roşiile - ne asigură o doză importantă de licopen, element care previne afecţiunile cardiace, creşterea nivelului de colesterol şi reduce riscul de cancer. De asemenea, reduce efectele nocive ale ultravioletelor asupra pielii. Pentru un efect maxim anti-aging, preparaţi termic roşiile.



Carnea slabă de vită - este bogată în fier care protejează unghiile.



Rodiile - seminţele sale conţin un suc bogat în acid elagic şi o serie de alţi agenţi care combat atacul radicalilor liberi, salvînd rezervele de colagen din piele.



Sardinele - sînt bogate în acizi graşi Omega 3 şi stimulează regenerarea părului.



Spanacul - este o sursă importantă de vitamina C de care organismul nostru are nevoie pentru a produce sebumul, substanţa grasă de la suprafaţa pielii care o ajută să se menţină hidratată, dînd în acelaşi timp strălucire părului şi prevenind uscăciunea.



Seminţele de floarea soarelui - conţin fitoestrogeni, substanţe care previn pierderea colagenului şi fortifică depozitele de lipide ale pielii.



Germenii de grîu - sînt bogaţi în zinc şi contribuie într-o foarte mare măsură la regenerarea celulară. Germenii de grîu au proprietăţi antiinflamatoare, previn apariţia eczemelor şi reduc acneea.



Coacăzele negre - conţin substanţe care întăresc vederea şi o cantitatea enormă de vitamina C (de 5 ori mai multă decît conţin portocalele!).



Tonul - conţine acizi graşi Omega 3, combate efectele nocive ale ultravioletelor, este bogat în niacină, un element din grupul de vitamine B şi în lipsa căruia pielea ar avea de suferit.