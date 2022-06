Ce spun astrele azi, 16 iunie

Berbec

La serviciu, parca s-a vorbit toata lumea sa-ti urmareasca fiecare gest, fiecare vorba, fiecare suras. Bine este sa iti joci rolul corespunzator, de fapt sa fii tu insuti si astfel lucrurile vor decurge foarte bine in favoarea ta. Este posibil sa fii nevoit sa-ti prezinti activitatea profesionala desfasurata in ultimele saptamani. Sigur ca unii iti vor contesta meritele profesionale. Tu ia aminte la ceea ce iti spun altii si la nevoie opereaza corectiile necesare.



Taur

Pentru ca mentalul iti este nelinistit, astazi exista riscul sa vorbesti prea mult sau despre subiecte ce ar trebui tainuite bine. Celorlalti le va fi greu sa-ti intre in voie, chiar si cu cele mai banale aspecte cotidiene. Controleaza-ti reactiile pentru ca depinde numai de tine sa gestionezi corect evenimentele zilei. Activitatile intelectuale si demersurile necesare unei calatorii ar fi bine sa le lasi pentru zilele urmatoare, intrucat acum pot aparea obstacole diverse.



Gemeni

O zi in care gandurile iti vor fi atrase de aspectele nevazute ale evenimentelor si relatiilor in care esti implicat. Sunt posibile rasturnari de situatie in special in segmentul financiar comun cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Pe langa faptul ca trebuie sa achiti facturi, taxe sau alte tipuri de datorii va intra in discutie si reorganizarea drastica a bugetului comun pentru urmatoarele patru saptamani. Fii prudent si cheltuieste strictul necesar!



Rac

Cele petrecute astazi in segmentul relatiilor parteneriale sunt de retinut si de gandit pe indelete. Datorita implicarii tale fie intr-o relatie amoroasa, fie prea mult in activitatile legate de copii, colaborarile au ramas cumva de izbeliste. Chiar si partenerul de viata iti poate reprosa faptul ca esti distrat, dornic de aventuri si foarte neatent la chestiunile asa-zis serioase. Concentreaza-ti eforturile pe indatoririle socio-profesionale si tine cont de ceea ce ti se spune.



Leu

In primul rand, sanatatea este vulnerabila si ar fi bine sa tii cont de asta. Tendinta este de a te implica mult si bine in activitatile profesionale de la serviciu, dar fii prudent. Selecteaza-ti prioritatile si la nevoie cere ajutorul cuiva de incredere pentru a duce la bun sfarsit totul. Rezerva-ti momente de odihna, plimba-te in aer liber si stai de vorba cu cineva drag si de incredere. Chiar ai nevoie sa te destainui si sa primesti un feed-back pe masura.



Fecioara

O zi in care emotiile sunt mari, in special cand vorbesti sau te intalnesti cu cei dragi. Sunt posibile niscai tensiuni atat in relatia cu persoana iubita, cat si in relatia cu copiii. Detaseaza-te, controleaza-ti reactiile si fii alaturi de ceilalti, chiar daca acestia iti raspund cu alte monede decat cele asteptate de tine. Un prieten apropiat iti poate oferi sfaturi utile vizavi de segmentul amoros. Insa, tu gandeste-te pe indelete la situatia ta sentimentala si decide in consecinta.



Balanta

Se intrezaresc investitii importante in casa sau pentru a sprijini un membru al familiei. Ocupa-te pe indelete de treburile gospodaresti si stai de vorba cu membrii familiei. Pe de alta parte, tu la randul tau poti primi bani sau cadouri din partea rudelor apropiate. Este o perioada in care poti consolida relatiile familiale si poti pune la punct, pentru multa vreme de acum incolo, chestiuni patrimoniale de anvergura. Dupa-amiaza, aduna-i pe cei dragi la o sueta.



Scorpion

Multa lume roieste astazi in preajma ta, atat la serviciu, cat si acasa. Cumva tu provoci aceste intalniri si dialoguri multiple. Esti plin de farmec, ai multa energie si sigur ca generozitatea ta innascuta te va indemna sa oferi ai altora din stralucirea ta. Totusi fii prudent, pentru ca exista riscul sa-i suprasoliciti pe ceilalti si din intentiile tale bune sa iasa cu totul altceva. Asculta si ce iti povestesc altii, pentru ca vei afla lucruri interesante si utile.



Sagetator

Cheltuielile ivite pe neasteptate te pot destabiliza emotional. Pe de alta parte, exista sanse bune de a primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional in care activezi. Se pare ca iti este teama sa cheltuiesti chiar si o suma infima. Ai incredere ca in umbra providenta te vegheaza si permite sa ti se intample numai lucruri bune. Chiar daca in aparenta concluzionezi ca pierzi sau ca dispui de un buget restrans, de fapt totul este in regula.



Capricorn

Starile tale de spirit fluctueaza mult si bine ar fi sa-ti rezervei momente linistite numai pentru a sta tu cu tine. Minunate sunt relatiile cu prietenii si cu persoanele care te sutin in plan socio-profesional. Chiar daca exista tensiuni in relatia cu partenerul de viata sau colaboratorii, prietenii te sustin in mod neconditionat. Totul este sa asculti sfaturile celorlalti, sa le discerni pe indelete in singuratate si sa actionezi in favoarea ta.



Varsator

Relationezi mai greu cu ceilalti, in special la serviciu. Oboseala isi va spune cuvantul si chiar si unele afectiuni mai vechi ti-ar putea crea neplaceri. Ocupa-te numai de treburi usoare si la nevoie cere sprijinul celor apropiati pentru a-ti fi mai usor in rezolvarea treburilor de astazi. Evita, pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca exista un risc major de erori greu de remediat.



Pesti

Ar fi bine sa fii atent astazi la prieteni. Chiar si dinspre segmentul profesional poti obtine informatii pretioase vizavi de pozitia ta in cadrul unui grup de lucru. Cele auzite te vor pune serios pe ganduri, deoarece pare ca totul iti este potrivnic. De fapt esti provocat de viata pentru a-ti schimba mentalitatea si felul in care te raportezi la munca si implicatiile ei. Spre seara bucura-te de o plimbare in aer liber alaturi de cineva drag.