Festivalul cireşelor la Truşeni: O tonă de cireşe a fost expusă pentru vânzare

Peste o mie de kilograme de cireşe au fost expuse spre vânzare la prima ediţie a Festivalului „Cireşar" din comuna Truşeni, municipiul Chişinău. Printre tarabele doldora de fructe puteau fi găsite şi obiecte de artizanat, precum şi bucate delicioase din bucătăria naţională, relatează Mesager.







VOX: „Am venit cu cireşe dulci, gustoase din livada noastră. Avem aproximativ 300 kg”. „Am venit cu suvenire rustice, lucrate manual sută la sută, avem fluieraşe pentru băieţi, pixuri, magneţi”. „Haine naţionale, ţoale, catrinţe. Eu ţes de 45 de ani. Ne străduim ca să nu pierdem tradiţiile”. „Dacă tot suntem oameni din Truşeni evident nu o să vrem numai cireşe, de asta am adus caise şi căpşune”.



Vizitatorii s-au arătat impresionaţi de cantitatea de cireşe scoase la vânzare.



VOX: „Cireşe am mâncat cred că pentru un an înainte. Şi lucrurile handmade mi s-au părut foarte frumoase. Aşa ceva am văzut doar în Moldova”. „Ar fi de dorit să se organizeze mult mai des. Este festivalul cireşelor, însă la noi fiecare truşenean are cireşe în ogradă”. „Ştiu că s-a organizat pentru prima dată şi este o iniţiativă foarte frumoasă”. „Îmi place că se păstrează tradiţiile şi oamenii vin aici”.



Organizatorii „Cireşar”-ului menţionează că în comuna Truşeni sunt mulţi producători de cireşe, de aici venind şi ideea unui astfel de festival.



Olga Lupaşco, organizatoarea festivalului: „Festivalul are un scop de a atrage cât mai multă lume. După doi ani, cât am stat acasă toţi aşa cuminţei, acum sperăm să ne mobilizăm un pic să devină o tradiţie”.



Ghenadie Nedreaga, primar interimar, Truşeni: „Pentru moment, avem aproximativ 50 de întreprinderi. Ideea era de mult timp pe buzele oamenilor, în intenţii. Acesta este începutul. La a doua şi a treia ediţie o să fie şi mai multă lume”.



