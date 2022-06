Plante care îmbunătățesc memoria și concentrarea

Dacă îți este greu să-ți duci la îndeplinire sarcinile de la locul de muncă ori ai de studiat pentru un examen important, poți să-ți crești capacitatea de concentrare și atenția, apelînd la cîteva plante din natură.



Multe dintre aceste ierburi și mirodenii au fost studiate pentru efectele lor asupra bolii Alzheimer, în timp ce altele au fost testate pentru efectele lor generale asupra memoriei și concentrării.



Turmeric, remediu pentru o minte ageră



Turmericul este un condiment care are în compoziție un compus numit curcumină. Acesta are efecte antioxidante și antiinflamatorii, doi factori care au un rol vital în sănătatea creierului și starea de sănătate a organismului.



Potrivit unei cercetări publicate în 20101, oamenii de știință au ajuns la concluzia că turmericul este un stimulent pentru memorie și poate împiedica apariția bolii Alzheimer. Alzheimerul este una dintre cele mai grave afecțiuni. Pe măsură ce boala progresează, poate duce la dificultăți de comunicare, de comportament și tulburări de dispoziție. În plus, turmericul menține sănătatea creierului prin inhibarea descompunerii celulelor nervoase din creier. Pentru a crește aportul de turmeric, adaugă turmeric în mîncărurile cu cartofi, în supe și în preparatele vegetale.



Atenție! Dozele mari de turmeric pot irita stomacul, provocînd greață. Totodată, turmericul nu trebuie administrat simultan cu anticoagulantele.



Ginkgo biloba, recomandată în special vîrstnicilor



Folosit mult timp ca tratament pentru îmbunătățirea performanțelor intelectuale, ginkgo biloba este un remediu utilizat în medicina tradițională chineză în tratarea tulburărilor de memorie la bătrîni, fiind bine cunoscut pentru beneficiile sale, precum îmbunătățirea memoriei. Specialiștii spun că extractul de ginkgo biloba ar putea ajuta la îmbunătățirea funcției cognitive, stimulînd circulația sangvină de la nivelul creierului. Totodată, extractul de ginkgo biloba întărește peretele venos și diminuează sîngerările capilare.



Există unele studii care atestă că această plantă poate îmbunătăți funcția cognitivă la persoanele cu boala Alzheimer sau cu deficiență cognitivă ușoară2. Mai mult, o cercetare publicată în Journal of Alzheimer’s Disease în 2015 arată că extractul de ginkgo biloba poate fi util în încetinirea declinului cognitiv la pacienții care prezintă simptome neuropsihiatrice, pe lîngă deficiență cognitivă și demență3.



Un studiu4 a descoperit că un extract de ginkgo biloba, cunoscut sub numele de EGb 761, este eficient în tratarea bolii Alzheimer. Alte cercetări, publicate în mai multe reviste de specialitate, au concluzionat în mod similar că EGb 761 este sigur de utilizat și este eficient în stabilizarea și, eventual, în îmbunătățirea capacității de memorare și concentrare la pacienții cu demență. Cercetătorii consideră că extractul de ginkgo biloba îmbunătățește funcția cognitivă, deoarece combate îmbătrînirea vaselor sangvine cerebrale și protejează creierul de leziunile neuronale.



Atenție! Ginkgo biloba nu se recomandă în sarcină, în alăptare sau copiilor. Supradoza poate provoca deranjamente gastrice și amețeli.



Ginsengul, indicat în problemele de concentrare



Una dintre cele mai populare plante din medicina naturistă, ginsengul conține substanțe chimice antiinflamatoare numite ginsenozide. Potrivit unui review publicat în 2018, oamenii de știință au observat că ginsenozidele pot ajuta la reducerea acumulării de peptidă beta-amiloidă, moleculă care poate forma plăci amiloidice la nivelul creierului5. Peptida beta-amiloidă este cunoscută drept molecula care determină boala Alzheimer prin acumularea și depunerea în cortexul frontal și hipocamp în creier.



Atenție! Supradoza cu ginseng poate provoca dureri de stomac și somnolență. Ghimbirul nu se folosește simultan cu medicația anticoagulantă.



Roinița îmbunătățește memoria și concentrarea



O plantă consumată adesea sub formă de ceai și folosită frecvent pentru a ușura anxietatea și insomnia, roinința poate ajuta la îmbunătățirea funcției cognitive, mai ales la persoanele care se confruntă cu lipsa de concentrare.



În cadrul unui studiu efectuat, 42 de pacienți cu boală Alzheimer ușoară pînă la moderată au luat fie un placebo, fie un extract de roiniță, timp de patru luni. La sfîrșitul studiului, la pacienții care au primit roiniță s-a observat o îmbunătățire semnificativ mai mare a funcției cognitive (comparativ cu pacienții care au primit placebo).