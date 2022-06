Procurorii au descins acasă la Ion Harghel pentru a căuta noi dovezi contra lui Igor Dodon în dosarul „Kuliok”. Jurnalistul nu are niciun statut procesual în acest dosar

Fostul vicepreședinte al Organizației de Tineret a PDM, Ion Harghel, susține că perchezițiile de la domiciliul său de astăzi, 10 iunie, efectuate de oamenii legii, au avut loc în cadrul dosarului „kuliok”, însă nu are nici un statut în această cauză penală.



Harghel afirmă că, tangența cu așa-numitul dosar „kuliok” constă în aceea că în 2019, când au apărut prima dată imaginile video cu Dodon și Plahotniuc, activa în PDM, iar la ridicarea imaginilor video de către procurori în acea perioadă se afla la sediul PDM.



„Perchezițiile de astăzi, bănuiesc eu, s-au efectuat cu scopul de a căuta informații relevante pentru așa-numitul dosar „kuliok”. Nu am nici un statut în cadrul acestui dosar penal. Pentru suprimarea oricăror suspiciuni, benevol am predat ofițerilor de urmărire penală telefonul și calculatorul. La ei a mers și toată arhiva mea personală din tinerețe și până în prezent. Conținutul dispozitivelor mele eu îl consider ca fiind absolut irelevant pentru respectiva cauză penală. Sper să primesc dispozitivele date cât mai curând posibil înapoi”, a anunțat Harghel.



Amintim că, astăzi, oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul fostului vicepreședinte al Organizației de Tineret a PDM, fiind bănuit că ar avea legătură cu dosarul „kuliok”.