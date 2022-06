Cît trebuie să dormim pentru a fi sănătoși

Somnul este cea mai sensibila forma de relaxare. Odihna este energia de care avem nevoie a doua zi. Traim cu totii in secolul vitezei. Mîncăm pe fuga, vrem să facem cît mai multe lucruri în acelaşi timp, sîntem agitați, nemulțumiți, furioși şi, bineînţeles, vrem să dormim cît mai puţin şi mai bine. O viaţă atît de agitată duce, însă, la tulburări de somn.



Pe termen scurt, privarea de somn duce la tensiune arterială crescută, intensificarea hormonilor de stress, toleranța la glucoza mai mică și chiar batai neregulate pentru inima.



Pe termen lung, privarea de somn duce la cresterea in greutate , diabet zaharat si afectarea capilarelor vaselor de sînge.



Un studiu de 10 ani efectuat de Universitatea Harvard, a urmarit obiceiurile de somn si sanatate la 70 000 de femei, cu varste cuprinse intre 45 – 65 ani, care nu au avut antecedente de boli cardiovasculare. La finalul studiului 934 dintre aceste femei au suferit de o boala coronariana si 271 au murit de boli de inima. Cercetătorii au identificat urmatorii factori : varsta, greutatea, dacă au fumat si modul cum s-au odihnit (somn). Un procent de 5 % dintre femei au dormit mai puțin de 5 ore pe noapte. Riscul de a dezvolta o boala de inima este cu 40 % mai mare, fata de femeile care au dormit in medie 8 ore pe noapte. Studiile ulterioare au aratat rezultate similre pentru barbati.



Potrivit specialiștilor , somnul insuficient ar fi cel mai mare factor de risc pentru bolile de inima, cu care ne confruntam astazi. De asemenea multe accidente pot fi puse pe seama oboselii.