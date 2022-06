DAVINCI, prima misiune care va studia Venus atât prin survolare cât și prin trimiterea unei sonde

În cadrul unui studiu publicat recent, oamenii de știință și inginerii de la NASA au oferit detalii despre misiunea DAVINCI, care va coborî prin straturile atmosferice ale planetei Venus și, cu puțin noroc, va ajunge pe suprafață la mijlocul anului 2031.



DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) este prima misiune care va studia Venus atât prin survolare cât și prin trimiterea unei sonde pe suprafața sa.



DAVINCI, în esență un laborator zburător, va măsura pentru prima oară aspecte cruciale despre sistemul masiv atmosferă-climă al lui Venus, multe dintre acestea fiind obiective importante încă din anii 1980. De asemenea, misiunea DAVINCI va permite primele imagini de la sol cu lanțurile muntoase ale planetei și va cartografia compoziția rocilor și relieful în moduri în care nu a fost posibil de pe orbită.



Măsurători de înaltă precizie pe „suprafața de groază a planetei Venus”



Misiunea va desfășura măsurători ale gazelor nedescoperite, prezente în cantități reduse, și asupra atmosferei, inclusiv distribuirea de izotopi de hidrogen, componente de apă care pot ajuta la dezvăluirea istoriei apei, fie sub formă de oceane lichide sau aburi, din atmosfera timpurie a lui Venus.



Nava spațială a misiunii (CRIS) va avea două instrumente la bord care vor studia norii planetei și vor cartografia zonele înalte în timpul survolărilor. CRIS va trimite, de asemenea, o mică sondă de aterizare cu instrumente care vor oferi o sumedenie de noi măsurători de înaltă precizie de pe „suprafața de groază a planetei Venus”, a transmis NASA.



Prima survolare în jurul planetei Venus va avea loc la șase luni și jumătate după lansare și va fi nevoie de doi ani ca sonda să se pregătească pentru intrarea în atmosferă, deasupra unei zone numite Alpha Regio.



Coborârea pe Venus va dura o oră



Odată ce sistemul CRIS va ajunge la două zile distanță de Venus, sistemul sondei va fi pornit. Sonda va începe să interacționeze cu atmosfera superioară a lui Venus la aproximativ 120 de kilometri deasupra suprafeței. Sonda științifică va demara observațiile după ce își va elimina scutul termic la aproximativ 67 de kilometri deasupra suprafeței.



Odată ce scutul termic se va desprinde, instrumentele sondei vor colecta mostre de gaz atmosferic pentru măsurători chimice detaliate, precum cele efectuate pe Marte cu ajutorul roverului Curiosity. Coborârea pe Venus va dura o oră, iar în acest timp sonda va surprinde sute de imagini imediat ce iese din nori, la aproximativ 30.500 metri înălțime.



Misiunea DAVINCI, programată pentru lansare în 2029



Misiunea DAVINCI este programată pentru lansare în iunie 2029, iar intrarea în atmosfera lui Venus ar trebui să aibă loc în iunie 2031.



„Nicio altă misiune în atmosfera lui Venus nu a măsurat chimia sau mediul atât de detaliat pe cât o va face sonda DAVINCI. Mai mult, nicio altă misiune nu a coborât peste zonele muntoase ale planetei și nici nu a surprins imagini cu suprafața lui Venus. DAVINCI va continua cercetarea desfășurată de sonda Huygens pe Titan și va îmbunătăți misiunile anterioare efectuate in situ, însă de această dată cu capabilități și senzori de secolul XXI”, a spus Jim Garvin, autor coordonator al studiului publicat în Planetary Science Journal și investigator principal pentru DAVINCI.