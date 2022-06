Beneficiile uimitoare ale cojilor de fructe

De cîte ori ai mâncat o banană sau o portocală şi apoi ai aruncat coaja? Uscate sau crude, în ceaiuri sau creme, cojile de la diferite fructe sînt folositoare pentru organism. Noi îţi arătăm de ce ar trebui să te dezveţi de obiceiul de a le arunca la gunoi si care sunt beneficiile cojilor de fructe.



Beneficiile cojilor de portocală



Cea mai importantă substanţă activă este hesperidina, cu rol în reducerea tensiunii arteriale, a colesterolului „rău", dar care are şi proprietăţi antiinflamatorii. Conţine vitaminele A şi C, ambele antioxidanţi naturali foarte buni pentru sănătatea pielii tale.



Coaja o poţi usca şi folosi apoi sub formă de ceai. De asemenea, coaja de portocală conţine şi d-limonină, un „scut" împotriva razelor UV, prevenind astfel cancerul de piele. Pentru asta ar trebui să freci coaja de portocală direct pe piele sau să o adaugi uleiurilor şi loţiunilor de îngrijire, scrie clicksanatate.ro.



Beneficiile cojilor de ananas



Ananasul aduce o mulţime de beneficii sănătăţii tale. Fructul conţine multă vitamina C şi bromelaină, care ajută la tratarea tusei şi a răcelii. Interiorul cărnos din coaja de ananas rămasă după ce ai curăţat fructul poate fi folosit pentru a masa pielea după duş. Ajută la catifelarea pielii de pe coate, genunchi sau călcâi.



Beneficiile cojilor de banană



Benefică pentru îngrijirea pielii, coaja de banană conţine potasiu şi antioxidanţi, care menţin pielea suplă şi catifelată, ajutând şi la regenerarea ei.



Ştiai că dacă pui o coajă de banană peste vânătăi acestea se vor vindeca mai repede? De asemenea, pusă pe piele, ea ajută la calmarea mâncărimilor în cazul înţepăturilor de insecte. Cercetătorii din Taiwan au descoperit că extractul din coajă de banană poate ameliora simptomele depresiei, fiind bogat în serotonină (cunoscut drept hormonul fericirii).



Un alt efect benefic îl are în tratarea afecţiunilor oculare, mai ales că are în componenţa sa luteină, un antioxidant care are rolul de a proteja celulele ochilor.



Trucuri: freacă o coajă de banană pe porţiunea de piele afectată de psoriazis. Pielea se poate înroşi la început, dar vei observa o îmbunătăţire în câteva zile. Rezultatele unor studii recente au arătat că ea poate fi la fel de eficientă şi în cazul acneei.



Coaja de grepfrut



Conţine pectină, substanţă care ajută la diminuarea colesterolului „rău". Datorită conţinutului de uleiuri esenţiale, coaja de grepfrut este considerată un antibacterian natural.



Ajută la menţinerea sănătăţii gingiilor şi la prevenirea bolilor tubului digestiv, a constipaţiei şi a acidităţii gastrice. Efecte similare are când este vorba de scăderea glicemiei. O poţi usca şi folosi apoi în ceaiuri, în salate, precum şi ca adaos în unele uleiuri.



Coaja de rodie



O poţi folosi ca remediu pentru probleme digestive şi cele ale tractului intestinal. Nu trebuie decât să fierbi coaja de rodie împreună cu un baton de scorţişoară şi să bei lichidul după ce s-a răcit. Fă asta de 3 ori pe zi, până când dispar neplăcerile digestive.



Coaja de kiwi



Conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât pulpa fructului, ceea ce îi conferă importante proprietăţi anticancerigene, antiinflamatorii şi antialergice.



Coaja fructului este un bun aliat ce combate virusurile şi bacteriile care favorizează intoxicaţiile alimentare. O poţi pasa în blender împreună cu coaja altor fructe (de banană, de exemplu) şi le consumi ca atare.