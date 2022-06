La Biblioteca Națională a fost deschisă expoziția ”Valori culturale românești”

O expoziție cu genericul ”Mihai Eminescu - Vasile Alecsandri: Valori Culturale Românești” a fost deschisă luni la Biblioteca Națională, informează MOLDPRES.



Potrivit Tatianei Gheiceanu, curatorul expoziției, aceasta aduce în vizorul publicului larg un spectru variat de documente din colecțiile BNRM, ce reflectă viața și activitatea celor mai de seamă poeți români ai secolului al XIX-lea, notează sursa citată.



În cadrul expoziției sunt prezentate cărți rare, ediții facsimile, cărți poștale, plicuri, timbre, medalii, documente de arhivă, cărți minuscule, ediții antume și postume traduse în diferite limbi. Cele circa 100 de publicații sunt sistematizate în două compartimente dedicate creatorilor limbii literare moderne: Mihai Eminescu - Vasile Alecsandri.



Compartimentul opera poetului Mihai Eminescu cuprinde publicații, precum: Poezii / Mihail Eminescu; după prima ediție publicată cu o notiță biografică de T. Maiorescu (București, 1889); ediția de lux Proză și versuri (Iași, 1890); Luceafărul : Volum bibliofil (Timișoara, 1983); Corespondență / Mihai Eminescu, Veronica Micle (Craiova, 1992); Eminescu : Un secol în medalii (Oradea, 1992); critică literară: Caietele Mihai Eminescu. Vol. I-IV (1972); În căutarea lui Eminescu : Gazetarul / Al. Oprea (1983); Viața lui Mihai Eminescu / George Călinescu (1989); Spre un nou Eminescu : Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume / Mihai Cimpoi (1995); Eminescu în circuitul universal / Dumitru Copilu-Copillin (2015) și altele, traduceri în limbile franceză, italiană, engleză, germană, maghiară, spaniolă, poloneză, armeană, sârbă etc.



Compartimentul dedicat „bardului de la Mircești” cuprinde publicațiile: Opere alese : Proza (1849); Opere complete. Vol. 4. pt..1. Teatru. Drame (București, 1875); Pasteluri (București, s.a.), Teatru : Cetatea Neamțului. Cinel-Cinel (București, s. a.); Despot-Vodă : legendă ist. în versuri, 5 acturi și 2 tablouri : 1558-1561 (București, 1880); Scrisori inedite de la Vasile Alecsandri : 1872-1890 / Emil Vârtosu (București, 1939); Poezii populare ale românilor (București, 1982) etc.



Prin traducerile în limbile franceză, germană, engleză ale poeziilor populare sau ale unora din poeziile originale, Vasile Alecsandri se numără și printre primii noștri scriitori moderni a căror operă a devenit accesibilă străinătății, precum: Fürst Despot; Ausgewählte Werke : Mit einer Einleitung (traducere în lb. germană, 1961); Unsere Krieger = Ostașii noștri (Ediție bilingvă româno-germană, 1977); Vasile Alecsandri (traducere în lb. franceză, 1967) etc.