Ce trebuie să întreprindă călătorii în cazul anulării sau întârzierii zborurilor

În situaţia în care zborul a fost reţinut sau chiar anulat, mulţi dintre pasageri nu cunosc cum să-şi revendice drepturile. Călătorii însă pot obţine o compensaţie în cazul în care compania aeriană se face vinovată în astfel de situaţii. La fel, pasagerii trebuie să beneficieze de asistenţă şi deservire. Reprezentanţii Autorităţii Aeronautice Civile vin cu precizări în adresa călătorilor, întrucât, în perioada estivală numărul zborurilor s-a dublat, relatează Moldova 1.







În cazul anulării sau întârzierii unui zbor, compania aeriană este obligată să ofere tuturor pasagerilor informaţii despre drepturile de care beneficiază aceştia.



„Pasagerul are dreptul de a fi informat la timp, are dreptul de a primi asistenţă, care constă atât în oferirea meselor. În caz de este necesar şi cazarea, apeluri telefonice. Şi chiar dreptul la o compensaţie, în dependenţă de distanţă, de durata reţinerii”, spune reprezentantul Autorităţii Aeronautice Civile, Vitalie Savciuc.



În plus, dacă se demonstrează faptul că pasagerul a avut de suferit, compania aeriană ar putea să achite compensaţii. Valoarea acestora este de 250 de euro pentru zborurile de 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru cursele de până la 3.500 de kilometri şi 600 de euro pentru toate zborurile care nu se încadrează în primele două categorii.



„Noi recomandăm ca pasagerii să se adreseze în formă scrisă către companiile aeriene. În scrisoare este important să descrii în ce constă problema, care sunt revindecările lor. De asemenea, noi recomandăm pasagerilor, în astfel de situaţii să acumuleze cât mai multe probe”, a menţionat Vitalie Savciuc.



Pasagerii NU pot solicita compensaţii, dacă au fost informaţi despre anularea zborului cu cel puţin două săptămâni înainte de ora prevăzută pentru plecare. O altă excepţie este atunci când pasagerul este informat despre anulare cu mai puţin de şapte zile înainte plecare, dar i se oferă o redirecţionare pentru a ajunge la destinaţia finală.



Potrivit Autorităţii Aeronautice Civile, de la începutul anului au fost depuse aproximativ 65 de petiţii din partea pasagerilor. Majoritatea dintre acestea au fost soluţionate în favoarea consumatorului şi vizează acoperirea unor prejudicii pentru reţinerea sau anularea zborurilor, dar şi pentru deteriorarea bagajelor.