Cel mai bun suc pentru o viață lungă. Cum ne ajută să fim mai relaxați și mai puțin stresați?

Atunci când te gândești la alcătuirea unei diete sănătoase, s-ar putea ca sucul să nu fie primul lucru care îți vine în minte, însă sucul 100% natural este un adevărat elixir concentrat de vitamine, minerale, antioxidanți și alți compuși vegetali bioactivi care pot susține sănătatea generală.



Nutriționiștii sugerează că sucul de portocale este cel mai bun suc pentru a trăi o viață lungă, datorită flavonoidelor care întăresc inima, a vitaminei C care întărește sistemul imunitar și a capacității de a lupta împotriva inflamațiilor cronice.



Sucul de portocale, o băutură sănătoasă pentru inimă, poate ajuta la prevenirea unei sănătăți cardiace precare, potrivit expertului medical Lauren Manaker, nutriționist și autor al cărții The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook și Fueling Male Fertility. Acest lucru ar putea duce, în cele din urmă, la o viață mai lungă.



„Sucul de portocale joacă un rol cheie în sănătatea inimii datorită flavonoidului hesperidină care se găsește în mod natural în suc”, spune Manaker, potrivit EatThis.



Sucul de portocale poate susține sănătatea inimii



„Consumul de suc de portocale este legat de reducerea tensiunii arteriale și a colesterolului LDL, sau a colesterolului rău, împreună cu creșterea colesterolului bun HDL.”



Sucul de portocale nu este excelent doar pentru sănătatea inimii, dar s-a constatat că această băutură plină de vitamina C scade colesterolul, îmbunătățește sistemul imunitar, reduce riscul de obezitate, reduce inflamația și scade tensiunea arterială.



Potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite, o porție de suc de portocale conține aproximativ 26 de miligrame de vitamina C, mai mult de o treime din cantitatea de vitamina C de care are nevoie o femeie adultă într-o zi și aproape o treime din ceea ce are nevoie un bărbat adult în fiecare zi, potrivit Clinicii Mayo.



Vitamina C ajută la menținerea corpului puternic, deoarece este crucială pentru a ajuta la creșterea, dezvoltarea și repararea țesuturilor corpului, așa că, atunci când ești bolnav, consumul de suc de portocale va ajuta la repararea corpului.



Sucul de portocale poate ajuta la reducerea inflamației



Unii dintre nutrienții care se găsesc în sucul de portocale ne ajută, de asemenea, să fim mai relaxați și mai puțin stresați, ceea ce ar putea duce la o viață mai lungă, deoarece stresul cronic a fost legat de depresie, dezvoltarea tumorilor și acumularea de plăci în artere, ceea ce ar putea duce la boli de inimă, potrivit unui studiu.



„Nutrienții din sucul de portocale ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației cronice”, spune Manaker.



Așadar, cel mai bun mod de a bea suc de portocale pentru a vă prelungi viața este reprezentat de sucul de portocale proaspăt stors, deoarece nu conține excesul de zahăr și îndulcitori artificiali.