Partidul Comuniștilor condamnă declarațiile oficialului de la București: A atacat neutralitatea și independența țării noastre

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova condamnă declarațiile provocatoare ale președintelui Camerei Deputaților din România, Ion-Marcel Ciolacu, care a pus sub semnul întrebării și a atacat neutralitatea, suveranitatea și independența Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.



”În cadrul unei întrevederi cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, un înalt oficial de la București a declarat că România este un scut militar pentru Republica Moldova și ” așa ar trebui să fie.” Este caracteristic faptul că deputatul român nu a primit nici cea mai mică mustrare din partea președintelui Parlamentului moldovean, care, evident, și-a luat cuvintele umilitoare pentru statalitatea țării noastre”, transmite sursa citată.



Comuniștii consideră astfel de declarații ale oficialului de la București drept un factor de pregătire a opiniei publice pentru o posibilă intervenție militară în Republica Moldova.



”Este evident că România nu și-a abandonat planurile pentru Republica Moldova Suverană și se așteaptă să profite de situația militară și politică dificilă din regiune pentru a le pune în aplicare. De când au sosit în 1918. Este evident că planurile de a organiza o ședință comună a organelor legislative din Moldova și România, care nu are precedent mondial în cooperarea interparlamentară, sunt legate de dezvoltarea acestor idei provocatoare”, se mai arată în comunicatul de presă.



PCRM cere autorităților moldovenești să respingă imediat declarațiile președintelui Camerei Deputaților din România, iar oficialul de la București este obligat să-și ceară scuze pentru umilirea suveranității și neutralității Republicii Moldova.



Amintim că Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, aflat într-o vizită la Chişinău, a declarat, luni, că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, în schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar în această zonă România trebuie să se implice şi mai mult. De asemnea, acesta a declarat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar România are obligaţia de a o ajuta în acest demers. Marcel Ciolacu a avut o întrevedere și cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu.



„Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. Din câte cunosc eu, Constituţia Republicii Moldova oferă o neutralitate. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor, lucru benefic pentru întreaga Europă şi aici cred că este o zonă în care România trebuie să se implice şi mai mult alături de Republica Moldova. Ca să fiu mai exact, cu adevărat România este un scut pentru Republica Moldova şi aşa trebuie să fie”, a afirmat Ciolacu, într-o conferinţă de presă la sediul Parlamentului de la Chişinău.



El a fost întrebat dacă în contextul regional ar trebui actualizat acordul bilateral de cooperare militară dintre România şi Republica Moldova şi dacă România poate să acorde alt ajutor Moldovei decât cel de până acum.



„Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Nu există altă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decât intrarea în Uniunea Europeană. România trebuie să ajute Republica Moldova. România nu face un favor Republicii Moldova, România are obligaţia de a ajuta Republica Moldova pentru tot acest parcurs. Am venit în delegaţie cu oameni cu expertiză în domeniu şi sperăm în perioada următoare să accelerăm această dimensiune parlamentară, fiindcă Republica Moldova trece perioada de tranziţie de uniformizare a legislaţiei Republicii Moldova şi a UE, lucru pe care România l-a parcurs acum mai mult timp, şi e păcat să nu lucrăm împreună la această legislaţie, astfel încât, fără a arde etape, să fim cât mai eficienţi şi să mărim ritmul Republicii Moldova să fie membru cu drepturi depline al UE”, a spus Ciolacu.





Acesta a adăugat că întreaga lume trăieşte „vremuri complicate” din cauza agresiunii Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, care este „un stat suveran” al cărui popor a decis „ce parcurs îşi doreşte”.



„Acest popor a fost agresat nemilos şi total incorect. (…) Atât cetăţenii din România, cât şi cei din Republica Moldova s-au implicat în acest exod de refugiaţi şi cred că sunt un exemplu pentru toată Europa. Va trebui să ne implicăm în continuare. Pare că avem de-a face cu un război de durată (…) care ne va afecta pe toţi, afectează cetăţenii din România şi din Republica Moldova. Şi dumneavoastră aveţi o inflaţie foarte mare, şi România. Este evident că cele două state trebuie să se ajute să depăşească aceste crize economice şi cetăţenii pe care îi reprezentăm astăzi trebuie ajutaţi să depăşească această perioadă cât mai repede şi trebuie susţinuţi de cele două guverne”, a afirmat Ciolacu.



Marcel Ciolacu a avut o întrevedere și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „România este mai mult ca oricând alături de Republica Moldova în actualul context tensionat de securitate”, a scris Ciolacu, pe Twitter.





O delegaţie parlamentară condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a început, luni, o vizită oficială de două zile în Republica Moldova. Vizita are loc la invitaţia preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.



O şedinţă comună a Parlamentelor Republicii Moldova şi României va avea loc la Chişinău, a anunţat luni preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu.