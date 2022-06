NASA a găsit iadul? Oamenii de știință descoperă, în premieră, o lume care arde constant

Primele detalii despre un „Super-Pământ” aflat la 50 de ani lumină distanță sunt așteptate în următoarele săptămâni prin intermediul Telescopului Spațial James Webb.



Planeta, numită 55 Cancri e, orbitează atât de aproape de „steaua sa asemănătoare Soarelui” încât condițiile de la suprafață ar putea fi literalmente ca Iadul din descrierea biblică: o dimensiune într-o stare constantă de ardere.



„Cu temperaturi de suprafață cu mult peste punctul de topire al mineralelor tipice care formează roci, se crede că partea de zi a planetei este acoperită de oceane de lavă”, a raportat NASA.



„Imaginați-vă dacă Pământul ar fi mult, mult mai aproape de Soare. Atât de aproape încât un an întreg să dureze doar câteva ore. Atât de aproape încât gravitația a blocat o emisferă în lumina zilei arzătoare permanentă și cealaltă în întuneric nesfârșit. Atât de aproape încât oceanele să fiarbă, rocile să înceapă să se topească, iar norii să plouă cu lavă.” Nimic asemănător nu există în Sistemul nostru Solar, spune NASA.



Un fenomen misterios are loc pe 55 Cancri e



Oamenii de știință speră să descopere dacă planeta este „blocată, cu o parte orientată în permanență spre stea” sau dacă se rotește într-un mod care ar crea zi și noapte.



Privirile inițiale ale Telescopului Spațial Spitzer al NASA arată că ceva misterios se întâmplă pe 55 Cancri e, deoarece punctul cel mai fierbinte nu este partea care se află direct în fața stelei sale.



Una dintre teorii este că planeta are „o atmosferă dinamică, iar aceasta deplasează căldura”, spune NASA.



O altă idee este că 55 Cancri e se rotește pentru a crea ziua și noaptea, dar cu rezultate de coșmar.



O dimensiune într-o permanentă ardere



„În acest scenariu, suprafața s-ar încălzi, s-ar topi și chiar s-ar vaporiza în timpul zilei, formând o atmosferă foarte subțire pe care Webb ar putea să o detecteze”, spune NASA, potrivit Phys.org.



„Seara, vaporii s-ar răci și s-ar condensa pentru a forma picături de lavă care ar ploua înapoi la suprafață, devenind din nou solide la căderea nopții”.



Telescopul spațial James Webb ar trebui să fie complet operațional în „doar câteva săptămâni”, iar primele sale observații sunt așteptate pe parcursul verii.



Telescopul este capabil să detecteze prezența unei atmosfere, spun oamenii de știință.



Primul său an va fi dedicat studierii planetei 55 Cancri e și a planetei fără aer LHS 3844 b, pentru a încerca să înțeleagă „evoluția planetelor stâncoase precum Pământul”, precizează NASA.