„Casa mea, Ucraina”, expoziţie de desene ale copiilor refugiaţi, găzduită la Preşedinţie

Terapie prin artă pentru aproximativ 100 de copii refugiaţi din Ucraina. Aceştia şi-au expus trăirile şi gândurile pe pânză. Sediul Preşedinţiei găzduieşte tablourile realizate în cadrul proiectului „Casa mea, Ucraina". Scopul este de a oferi susţinere psihologică copiilor refugiaţi din Ucraina, utilizând practici de art-terapie, relatează Moldova 1.



Lucrările, ce exprimă culorile şi emoţiile păcii şi ale războiului, au fost create în cadrul atelierelor de pictură, organizate la centrele de plasament temporar din ţară. Veronica Abroschina din Odesa a desenat un apus de soare lângă casa sa, ceea ce îi lipseşte cel mai mult.



Veronica Abroschina, refugiată: „Eu am desenat un oraş în care este întuneric şi doar apusul se vede. Noi deseori mergeam la râu sau chiar la mare acolo unde se vede bine apusul. Aş vrea să mă întorc înapoi să mai privesc acel apus pe care obişnuiam să îl văd alături de familia mea”.



Lucrarea la care au participat 20 de copii refugiaţi, debordează o încărcătură emoţională aparte.



Anastasie Grigorieva, refugiată: „Aici am reprezentant Ucraina şi simbolurile ei, într-o pictură. Macul la fel este un simbol al ţării noastre, avem şi o zi când toţi poartă în piept mac. Mă bucur că oamenii vor putea să vadă simbolurile Ucrainei şi sper că va trezi emoţii pozitive”.



Nazar Ikomenko, refugiat: „Acest tablou simbolizează că toţi vor pace, trebuie să iubim Ucraina şi să preţuim simbolurile ei”.



Tablourile au fost realizate în cadrul unor ateliere de creaţie.



Valeria Barbas, pictoriţă: „Este o expoziţie interesantă, are drept scop accentuarea problematicii de astăzi prin privirea copiilor de a atrage atenţia asupra contextului a ceea ce se întâmplă. Prin acest mijloc eu am încercat să le ofer posibilitatea de a-şi exterioriza simţirile”.



Lucrările vor fi expuse la galeriile din Iaşi şi Bucureşti.