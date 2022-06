Beneficiile kiwi pentru sănătate

Atunci cînd eşti lipsită de energie, Dr. Oz îţi recomandă să mănînci un kiwi care este recunoscut pentru beneficiile sale revigorante, transmite publika.md



1. Are multă vitamina C

Fructele de kiwi conţin de două ori mai multă vitamina C decît portocalele.



2. Are mult potasiu

Dr. Oz recomandă fructele de kiwi şi datorită conţintului foarte ridicat de potasiu. Chiar dacă bananele sînt recunoscute pentru cantitatea mare de potasiu, trebuie să ştii că fructele de kiwi au cu mult mai mult potasiu.



3. Uşurează digestia

Kiwi conţine enzime digestive care favorizează digestia. Potrivit specialiştilor, kiwi şi ananasul proaspăt sînt singurele fructe care pot sa fie consumate imediat după o masă, deoarece au ingrediente care ajută în procesul de digestie.



4. Are multe fibre

Potrivit cercetărilor realizate de-alungul timpului s-a demonstrat că fructul de kiwi conţine la fel de multe fibre precum un bol cu fulgi de ovăz. Datorită acestui beneficiu, kiwi stabilizează glicemia şi menţine un nivel ridicat de energie.



5. Este bogat în acid folic

Acidul folic este esenţial pentru organism, deoarece cu ajutorul lui produce globulele roşii ale sîngelui.