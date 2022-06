Ce spun astrele azi, 3 iunie

Berbec

S-ar putea ca unele efecte ale evenimentelor din copilarie sa revina in timpul prezent, trezindu-ti emotii si senzatii reprimate sau amintiri nu neaparat placute. In principiu, toate acestea se intampla pentru ca trebuie sa vindeci toate acele lucruri; nu lasa aceste chestiuni nerezolvate, caci securitatea emotionala si libertatea in gandire ti-ar putea fi amenintate.



Taur

Noutatile reprezinta interesul tau principal, astazi. Iti doresti sa fii la curent cu orice inovatie sau descoperire, investind timp si resurse pentru a le afla. Pe de alta parte, nu suporti sa ti se spuna ce sa faci, nu iti doresti sa urmezi ordinele care ti se dau si nici sa accepti sfaturile celor din jur. Irascibilitatea nu iti este de folos, incearca sa tratezi orice ti se intampla cu calm si rabdare.



Gemeni

Ai tendinta de a soca prin ceea ce faci. Iti place cand citesti uimirea pe fetele celorlalti, mai ales daca tu esti acela care a provocat-o. Inovativ si ingenios, nu te opresti din a gasi solutii perfecte pentru orice obstacol care iti apare in cale, chiar daca risti ca aceste solutii sa ii faca pe cei din jurul tau sa te considere deplasat. Nu incerca sa detii suprematia in relatii, caci nu vei face altceva decat sa-i indepartezi pe cei din jur.



Rac

Pot aparea probleme ori in relatia cu mama ta, ori in ceea ce priveste relatiile cu alte femei. Sunt aduse in discutie raporturile de putere dintre voi. Este foarte important pentru tine sa faci apel la diplomatie. Pe de alta parte, este recomandat ca astazi sa iti controlezi reactiile. Instinctul de supravietuire este foarte puternic, ceea ce te poate face sa gresesti fara sa vrei, atunci cand iti este lumea mai draga.



Leu

Echilibrul intre intuitie si obiectivitate nu mai reprezinta un secret pentru tine. Ar trebui sa folosesti acest avantaj pentru a-ti intari securitatea personala. In ceea ce priveste lucrurile pe care le ai de facut, asigura-te ca respecti programul si ca nu vei intarzia, nelasand pe maine ceea ce poti face astazi. Nu renunta la ideea de a munci pentru ceea ce obtii, chiar daca norocul iti surade in permanenta si ai senztia ca poti obtine totul, gratuit.



Fecioara

Iti este accentuata tendinta de a colectiona diverse lucruri, amintiri, emotii... Pe de alta parte, se anunta vesti bune legate de familie si de membrii acesteia. Esti in stare sa iti asumi riscuri la care pana acum nici nu te gandeai, iar cu rabdare si atentie poti avansa foarte mult, in ceea ce ti-ai propus. Incepi a fi mai constient de propriile puteri, ceea ce este un avantaj imbatabil in fata celorlalti.



Balanta

Pasiunea cu care faci totul si eforturile depuse in domeniul carierei tale sunt evidente astazi, fiind observate chiar si de cei mai acerbi contestatari ai tai. Simti nevoia de a-ti exprima sentimentele si emotiile mai mult decat de obicei, insa ia in calcul faptul ca starea ta de spirit se poate schimba de la o ora la alta. S-ar putea ca pentru cei din jurul tau sa fie greu a lucra alaturi de tine, astazi, tu fiind mai temperamental decat de obicei.



Scorpion

Astazi poti pierde informatii pretioase daca nu incerci sa fii omul potrivit la locul potrivit. Pe de alta parte, ceea ce vrei sa ascunzi de ceilalti risca sa fie evidentiat de o terta parte, fara acordul tau - secretele nu iti sunt in siguranta. Este posibila aparitia unor neintelegeri intre tine si cei apropiati tie, fie ei vecini, rude ori amici. Sunt de evitat confuntarile.



Sagetator

Vulnerabil, singuratic si neinteles, cam asa se pare ca esti astazi. Probabil ca si din punct de vedere emotional te simti neimplinit. Ceea ce te poate face sa fii nervos ori reticient fata de cei cu care interactionezi, dar in special fata de cei de la care astepti mai multe decat este cazul. Va trebui sa ai rabdare, pentru simplul fapt ca aceasta influenta nu dureaza mult.



Capricorn

Ai tendinta de a-i sufoca pe cei din jurul tau cu modul propriu de a organiza lucrurile si cu felul in care te porti vis-a-vis de acestia. Toate acestea provin din nevoia ta de a fi insotit de persoana iubita si de a-ti asigura un ambient sigur si placut in care sa te dezvolti. Asigura-te ca le oferi celor dragi exact ceea ce iti doresti sa primesti de la acestia.



Varsator

Inca o data, atentia iti este atrasa catre cei in jurul carora te gasesti zi de zi. Este cazul sa te ocupi atat de familie, deoarece aceasta - ca notiune - necesita intreaga ta atentie acum, cat si de sanatate si de imbunatatirea a ceea ce se numeste "rutina zilnica". Se inregistreaza (in continuare) fluctuatii in ceea ce priveste locul de munca sau relatiile cu subalternii. Astazi, mai mult decat oricand, ajuta-i pe cei care au nevoie de tine.



Pesti

O zi in care energia exuberanta trebuie sa se manifeste, creativitatea fiindu-ti alimentata si ideile inspirate. Entuziasmul te insoteste pretutindeni, iar bucuria cu care impartasesti si celorlalti trairile pe care le ai si ceea ce experimentezi te va ridica in topul preferintelor acestora, in ceea ce priveste compania pe care o poti oferi. Ti se confirma inca o data - daca mai era cazul - faptul ca esti o persoana deosebita.