Ce spun astrele azi, 2 iunie

Berbec

Apropierea de familie, de rude, de obiectele si locurile dragi din copilarie te îmbie astăzi sa te pierzi intr-o dulce visare la vremuri demult apuse. Minunat este ca te poti concentra in acelasi timp si la activitatile cotidiene, fara sa-ti fie afectate capacitățile de lucru. Depinde numai de tine sa însuflețești atmosfera de acasa sau sa reiei legatura cu cei dragi. Fii intelegator cu toata lumea!



Taur

Se întrezăresc calatorii pe distante scurte din varii motive. Neplaceri ar putea apărea de la faptul ca un membru al familiei iti face alt program, fara sa-ti ceară în prealabil acordul. Insa, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa te descurci printre hățișurile zilei. Prieteni, simple cunostinte, chiar si vecini vor veni in prejma ta fie pentru a-ti cere sfaturi, fie doar pentru a te saluta.



Gemeni

Sunt posibile castiguri financiare substantiale dinspre segmentul profesional in care activezi. Astfel, starea ta de spirit se va îmbunătăți, ba chiar vei fi tentat sa cheltuiesti ceva bani si pentru cei dragi, mai putin norocoși astazi decat tine. Insa, fereste-te sa fii prea rigid in idei sau prea insistent cu implicarea ta in treburile altora. Spre seara, relaxeaza-te la o șuetă cu cei dragi.



Rac

O zi cu multa încărcătură emoțională. Astfel, relatiile cu ceilalti devin tensionate, iar implicarea ta in prea multe activitati duce la rezultate nesatisfacatoare. Se recomanda prudenta mai ales in relatiile cu sefii sau cu oficialii diverselor institutii contactate. Tendinta de a respinge regulile sau ideile altora este mare si neverosimilă. Relaxeaza-te, nimeni n-are nimic cu tine.



Leu

Cel mai bine te simti in locuri linistite, departe de tot si toate. Minunat este ca va apărea un context potrivit pentru a medita pe îndelete la relatiile si situatiile din viata ta. Vei reusi sa depistezi punctele slabe, nemultumirile ascunse, insa totodata vei afla si solutii de imbunatatire sau ameliorare a lor. Ingrijeste-ti sanatatea, odihneste-te si inconjoara-te de lucruri frumoase.



Fecioara

Interesante sunt dialogurile si intalnirile cu prietenii. Usor, rapid si chiar gratis vei primi informatii utile si sfaturi deosebite. Insă, pentru a echilibra balanța darurilor este bine sa multumesti sincer celor care vin spre tine, indiferent daca cele auzite îți fac placere sau nu. Totul concură astazi la bunăstarea ta materiala pe de o parte si la dezvoltarea personala, pe de alta.



Balanta

Esti o mică vedetă in segmentul socio-profesional in care activezi. Colegi, sefi, chiar si prieteni vin spre tine fie pentru a-ți admira performanțele, fie pentru a te atenționa sa-ti imbunatatesti prestația la locul de muncă. Unele momente ale zilei pot fi anoste, delicate mai ales in relatia cu sefii, de aceea fii precaut. Dupa-amiaza este potrivita activităților gospodărești.



Scorpion

Este o zi favorabila activitatilor de învățare, de schimb de informatii, cam tot ce tine de sfera intelectuala poti intreprinde cu succes. Posibil sa intampini ceva neplaceri in relatiile cu ceilalti, mai ales in cele care presupun lucrul profesional in comun. Pentru a-ti relaxa mintea, gandeste-te la un plan de calatorie peste mari si tari sau la abordarea unui nou stil de viata sau de munca.



Sagetator

Ziua îți aduce in atentie segmentul financiar comun cu altii cum ar fi plata facturilor, taxelor, achizitionarea unor bunuri sau servicii. De asemenea poti relationa destul de bine cu specialisti in finante, te poti informa asupra păstrării in siguranta a banilor si bunurilor personale sau parteneriale. Fereste-te de a te implica in cheltuieli nefondate sau in castiguri iluzorii!



Capricorn

Relatiile parteneriale sunt disonante, probabil deoarece esti foarte orientat spre scopurile tale personale si nu ții cont nici de partenerul de viata, nici de colaboratori nici de partenerii de afaceri. Opreste-te din iureșul treburilor tale si priveste atent la ceilalti. Nemultumirile lor sunt fondate, iar acum sunt momente potrivite pentru a dizolva multe din animozitățile acumulate.



Varsator

Se pare ca ai multe treburi de rutină de rezolvat atât in plan personal acasa, cat si in plan profesional la serviciu. Totusi, dozeaza-ti eforturile si ocupa-te numai de prioritati, pentru ca ai nevoie de odihna. Se pot evidentia unele afectiuni vechi, însă și altele noi. De evitat consultatiile si analizele medicale pentru ca sunt momente pasagere si le poti depasi cu bine.



Pesti

O zi in care relatiile sentimentale par sa-ti ofere relaxare, distractie si discutii interesante pe teme financiare sau filozofice. Totusi, se pot ivi niscai neguri de la banalitati, de aceea fii prudent si evită, îngăduitor provocările. Pe de alta parte, orienteaza-ti eforturile spre un hobby sau spre a te recrea in natura alaturi de cei dragi. Cultiva constient si permanent gandirea pozitiva.