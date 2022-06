Telescopul Hubble a observat o galaxie uimitoare, ascunsă în spatele Căii Lactee

Telescopul Spațial Hubble a surprins galaxia spirală IC 342, cunoscută și sub numele de Caldwell 5. Oamenii de știință au avut unele dificultăți în observarea ei din cauza obstacolelor existente în cale, a indicat NASA.



„Galaxia spirală IC 342, sau Caldwell 5, apare în apropierea ecuatorului discului perlat al Căii Lactee, care este aglomerat cu gaz cosmic gros, praf întunecat și stele strălucitoare, toate acestea întunecându-ne vederea și făcând dificilă observarea ei”, a scris NASA într-o declarație.



Hubble poate privi printre rămășițe, într-o oarecare măsură, deoarece telescopul are capacități în infraroșu. Lumina infraroșie este mai puțin dispersată de praf și permite o vedere mai clară a galaxiei din spatele materiei interstelare.



Una dintre cele mai strălucitoare galaxii de pe cerul nostru



„Această vedere strălucitoare, cu fața spre centrul galaxiei, prezintă șuvițe de praf întrepătrunse în brațe spectaculoase care se înfășoară în jurul unui nucleu strălucitor de gaz fierbinte și stele”, a scris NASA despre această imagine, potrivit Space.



„Acest nucleu este un tip specific de regiune numită nucleu H II – o zonă de hidrogen atomic care a devenit ionizat. Astfel de regiuni sunt locuri de naștere energetice ale stelelor, unde se pot forma mii de stele în câteva milioane de ani.”



Stelele albastre ionizează sau energizează hidrogenul din jurul locului în care se nasc datorită emiterii de lumină ultravioletă, a precizat NASA. De asemenea, aceasta ar fi una dintre cele mai strălucitoare galaxii de pe cerul nostru dacă nu ar exista atât de mult praf în cale.



IC 342, relativ apropiată din punct de vedere galactic



IC 342 este, în același timp, relativ apropiată din punct de vedere galactic, la doar 11 milioane de ani-lumină de Pământ. În plus, are aproximativ jumătate din diametrul Căii noastre Lactee (50.000 de ani-lumină în diametru), ceea ce o face, de asemenea, relativ mare.



Telescopul Spațial Hubble se află în spațiu de 31 de ani și a fotografiat această galaxie de mai multe ori până acum.