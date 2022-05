Cît pește e bine să consumi

Ești amatoare de pește? Află în continuare ce informații merită să știi, în plus, despre alimentul preferat, dar și ce cantitate de pește este recomandat să mănînci, în funcție de specia aleasă.



1. Partea comestibilă din pește variază larg, de la circa 35% (calcanii și alte specii cu corpul foarte turtit), pînă la peste 90% (sturionii, la care sînt comestibile și cartilagiile, și pielea, aceștia neavînd oase și solzi).



2. Speciile marine și oceanice de pește au cavitatea abdominată mai redusă decît speciile de apă dulce.



3. Proteinele din pește au importanță remarcabilă atît ca pondere (între 16-20%), cît și ca valoare (sînt proteine fine). Lipidele constituie componenta cea mai definitorie pentru diferitele categorii de pește, ponderea grăsimii la diferitele specii de pește variind foarte larg.



4. Se disting pești slabi – „pește alb“ – cu mai puțin de 2% grăsime, pești semigrași, cu 2-8% grăsime, și pești grași, peste 8% grăsime.



5. Circa ¾ din grăsimea de pește este compusă din acizi grași nesaturați, care au un rol benefic în alimentația omului.



6. Carnea de pește este o sursă foarte apreciată datorită mineralelor (0,8-1,5%; potasiu, calciu, magneziu, fosfor, sulf, clor, iod, mangan, cupru, nichel etc.) și vitaminelor (A, D, complexul B) pe care le conține.



7. Corelată cu grăsimea conținută, carnea de pește are o valoare nutritivă variabilă (valoarea energetică oscilează între circa 70 și 260 kcal/100 g carne), valorile mici fiind specifice speciilor cu carne slabă (calcan, șalău, știucă etc.), foarte potrivite pentru meniuri dietetice.



Porțiile de pește recomandate



Celor care le place peștele li se recomandă să consume:



- oricît pește vor dacă aleg specii cu carne slabă (merluciu, cod, știucă, șalău);



- speciile semi-grase de pește (hering, păstrăv, chefal, barbun) pot fi consumate o dată sau de două ori pe săptămînă;



- iar peștele gras (macrou, crap, anghilă, scrumbie, sardină, ton, somon, somn) sînt benefice dacă se consumă o dată pe săptămînă, în cantitate mică,, de maximum 150 g.