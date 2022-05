Cum să îți purifici sîngele cu urzici

Te simți obosit, ai mîinile și picioarele umflate și ai pielea uscată? Acestea pot fi semne că sîngele tău e plin de toxine și reziduri care ar trebui eliminate. Iată ce plante pot ajuta la detoxifierea sîngele.



Organele responsabile pentru curățarea sîngelui și eliminarea toxinelor sînt rinichii și ficatul. O bună metodă prin care le dăm acestora o mînă de ajutor este adoptarea unei diete echilibrate și sănănătoase care să includă ceaiuri sau infuzii care îmbunătățesc procesul de detoxifiere al sîngelui.



Este important ca sîngele să fie ”curat” și sănătos pentru a preveni anumite boli și de asemenea pentru a evita uscarea pileii și îmbătrînirea prematură.



1. Rădăcină de brusture



Este o plantă excelentă pentru detoxifierea sistemului circulator și limfatic. O poți găsi la magazinele naturiste și este recunoscută pentru proprietățile sale de a îmbunătăți circulația sîngelui, prevenirea retenției de apă, etc.



Poți bea două cești de ceai de rădăcină de brusture pe zi pe care îl preparați adăugînd o linguriță de tinctură de ădăcină de brusture la o cană de apă fiartă.



2. Socul



Este un laxativ natural eficient și, de asemenea are proprietăți detoxifiante și antiseptice. Reduce inflamația, este un agent astringent și antibacterial natural, curăță sîngele și ajută ficatul și rinichii. Este suficient să beți o ceașcă de ceau după fiecare masă.



3. Urzica



Cu siguranță ai auzit de proprietățile excelente ale urzicii. Nu se compară nimic cu o ceașcă de ceai de urzică, după-amiaza. Urzica este foarte eficientă pentru detoxifiere, eliminînd rapid toxinele din sînge și din întreg organismul. Are proprietăți diuretice și este bună pentru ficat și rinichi.