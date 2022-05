Ce spun astrele azi, 27 mai

Berbec

Luna in Taur, se plaseaza in zona finantelor si posesiunilor, stimulandu-ti nevoia de securitate si stabilitate, dar si dorinta de a castiga si acumula mai multi bani. Astazi esti prudent in ce priveste cheltuielile si hotarasti ca aceasta atitudine sa fie constanta de acum incolo, tocmai pentru a evita fluctuatiile banesti.Este posibil ca in urma unei analize atente a situatiei prezente si a posibilitatilor existente, sa-ti vina o idee excelenta legata de administrarea eficienta a banilor si inmultirea lor.



Taur

Luna se afla in semnul tau zodiacal, asa ca astazi ai o stare de spirit buna, chiar daca din punct de vedere fizic poti simti o scadere a vitalitatii. Este posibil sa te gandesti foarte serios la pozitia ta profesionala, sa analizezi in detaliu situatia in care te afli, in scopul de a afla daca esti in locul care ti se potriveste, daca satisfactiile obtinute sunt in concordanta cu aspiratiile tale, daca esti apreciat intr-adevar pentru munca depusa. Este o zi in care te intereseaza mai mult prestigiul, decat recompensa materiala. Si il vei obtine.



Gemeni

Desi Soarele se afla in zodia ta si te indeamna la actiune si dinamism, Luna plasata in Taur este pentru tine mai degraba un indemn la pasivitate, rabdare si asteptare. Adica, ai nevoie sa mai stai, sa mai analizezi, sa te documentezi, pentru ca apoi sa ai toate datele necesare unei schimbari favorabile in plan financiar. Asadar, fii pe faza, asculta ce au ceilalti de spus, informeaza-te, trage niste concluzii si asteapta rabdator, momentul oportun pentru a actiona.



Rac

Luna in Taur activeaza, in cazul tau, segmentul prietenilor si relatiilor sociale, asa ca astazi este posibil sa te gandesti serios la unii oameni din viata ta, cu care ai ceva in comun sau impreuna cu care te-ai implicat intr-un proiect sau o afacere profitabila. S-ar putea sa-ti dai seama ca pana acum ai facut niste compromisuri, asociindu-te cu oameni care nu corespund principiilor tale sau care nu aduc nicio contributie in desfasurarea planurilor tale. Este o zi a trierii prietenilor sau schimbarii atitudinii in raport cu unul dintre ei.



Leu

In cazul tau, Luna se plaseaza in zona prestigiului, puterii si recunoasterii sociale. Este posibil ca, din dorinta de a-ti impune vointa, a te face auzit si recunoscut, sa fii o prezenta destul de incomoda la locul de munca sau in cadrul unor parteneriate. Probabil ca vei exagera deseori cu prelegerile despre principii, conduita morala ori etica profesionala, astfel ca vei reusi sa starnesti reactii ostile. Este posibil, de asemenea, sa regandesti un parteneriat sau chiar sa renunti la el, daca ajungi la concluzia ca nu corespunde valorilor tale.



Fecioara

Ziua de astazi, ca si cea de maine de altfel, pare sa pregateasca terenul pentru niste schimbari ce urmeaza sa apara in cariera. Probabil ca astazi iti vor fi analizate sau testate calitatile si iti va fi evaluata pregatirea si activitatea profesionala, in vederea unui proiect viitor. Este vorba despre a afla in ce masura esti capabil sa sustii acel proiect, care ar putea fi cunostintele care iti lipsesc si cum ai putea sa le suplinesti sau sa ti le insusesti. In acest context, s-ar putea sa ai nevoie de un document sau de completarea unor studii.



Balanta

O zi in care ai de platit impozite si taxe sau ai de returnat un imprumut. Cu toate acestea, cauti mijloace prin care sa te mentii pe linia de plutire, iar siguranta materiala sa nu aiba de suferit pe termen lung. Este si o zi a beneficiilor materiale obtinute de pe urma altora. Poti administra banii partenerului sau poti discuta pe marginea unui posibil profit, in urma exploatarii calitatilor cuiva. Intrebarea care se pune este daca demersurile acestea nu contravin cumva principiilor tale?



Scorpion

Luna in Taur se plaseaza pe zona parteneriatelor si interactiunii cu ceilalti. Este o zi in care te gandesti la crearea sau consolidarea unor relatii parteneriale pe care le intuiesti ca fiind de bun augur, in sensul ca ti-ar putea aduce un castig financiar insemnat, in viitor. Si chiar daca aceste demersuri iti par destul de dificile, pentru ca nu reusesti sa fii pe aceeasi lungime de unda cu interlocutorii tai, merita sa incerci, cu rabdare si concesivitate. In relatia conjugala, ar fi bine sa eviti accesele de posesivitate.



Sagetator

O zi a muncii si organizarii, sau cel putin asa spune Luna, plasata in Taur, in zona muncii si activitatilor de rutina. Numai ca, desi de obicei nu esti atasat de planul material, de data aceasta vrei sa stii pentru ce muncesti. Cu alte cuvinte, ai nevoie de motivatie, deci nu vei misca un deget pana cand nu te vei convinge ca merita efortul si pana cand nu vei afla cu cat esti platit sau ce castig ai din asta. Acum te intereseaza in principal confortul si eficienta.



Capricorn

O zi a iubirii traite cu pasiune si a sentimentelor profunde, manifestate fara rezerva. In cazul in care pana acum nu erai sigur de sentimentele pe care le ai fata de partener, astazi iti este mult mai clar cum stau lucrurile. De fapt, sentimentul de siguranta si de putere interioara poate fi prezent in toate domeniile vietii. Atentie insa la tendinta de a te adresa celorlalti de pe o pozitie de superioritate sau de a-i manipula.



Varsator

Luna pozitionata in Taur te invita sa te ocupi in mod expres de sanatate, asa ca poate n-ar fi rau sa incetinesti putin viteza de lucru, sa iti conservi mai bine efortul si energia, sa te odihnesti ceva mai mult si sa te orientezi in special catre activitati relaxante sau care nu necesita consum crescut de energie. Procesele mentale sunt insa stimulate, asa ca sunt avantajati cei care fac munca intelectuala si nu fizica. Daca spre seara iei cina in familie, evita excesele alimentare.



Pesti

In cazul tau, Luna in Taur vorbeste despre posibile castiguri financiare care tin de capacitatea ta de a-i coopta pe altii in proiectele tale, de a fi convingator si mai ales persistent. Si as spune ca astazi reusesti sa-i inspiri pe ceilalti, atunci cand le impartasesti o idee sau doresti sa castigi aliati. Ba chiar ai sansa sa stai de vorba cu o persoana influenta care te poate indruma in demersurile tale. De asemenea, s-ar putea sa apara necesitatea unei calatorii, sau a unei intalniri de bun augur.