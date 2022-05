Ilan Șor, despre spectacolul de astăzi din Parlament: Gașca lui Sturza și Filat, care a furat miliardul, s-a oploșit în PAS

Cei din PAS au tot interesul să ascundă adevărul despre furtul miliardului și adevărații beneficiari, pentru că fac parte din schemă și pentru că PAS reprezintă aceeași grupare, reprezentată întâi de Sturza, apoi de Filat, iar acum de Maia Sandu. Așa a comentat liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, decizia de astăzi a Parlamentului, prin care i-a fost retrasă, din nou, imunitatea parlamentară.



Potrivit lui Șor, „oamenii buni”, care au câștigat toată puterea, anul trecut, nu sunt deloc noi în politica moldovenească.



„Astăzi am urmărit un nou episod al serialului satiric întitulat „Vremuri bune”, care explică printre rânduri unde poate ajunge țara, când la putere vin mancurții, mincinoșii și găinarii deghizați în „oameni buni”. „Oamenii buni”, care au câștigat toată puterea, anul trecut, nu sunt noi în politica moldovenească, așa cum încă mai cred unii naivi. Dimpotrivă, ei sunt foarte vechi în politică, mai mult, de fiecare dată când au ajuns la putere, țara s-a prăbușit în haos”, a spus Ilan Șor.



El a subliniat că singurul element nou la ei este că aceștia își schimbă, de fiecare dată, denumirea și culoarea, pentru a-și împrospăta imaginea și a crea senzația de ceva nou.



„Exact cum fac șmecherii cu mașinile vechi și răblăgite, pe care le repară superficial, le dau înapoi kilometrajul, le vopsesc frumos, le lustruiesc farurile și le parfumează habitaclul. Apoi le scot în vânzare și caută naivi, care nu pricep mare lucru în mașini și care se orientează după strălucire și culoare, pe care îi „încalță”, povestindu-le pasional ce noroc au ei că au găsit o asemenea mașină. Și o vând, la preț dublu sau chiar triplu, râzând discret în colțul gurii. Iar cumpărătorul naiv merge vreo 50-100 de kilometri cu ea și apoi rămâne în drum”, a menționat Ilan Șor.



Potrivit politicianului, în aceeași logică acționează și cei care construiesc proiecte așa-zis „proeuropene” în Moldova, pe care le vând naivilor ca pe mașini de clasa întâi.



„Amintiți-vă de sfârșitul anilor '90. Cine era la putere atunci? Sturza premier, Filat șef la privatizare și, în principiu, aceeași oameni, care astăzi se află la putere, făceau parte din Guvern sau stăteau în culise. Adică cei care astăzi sunt în PAS. Ce-am avut atunci? Marele jaf numit privatizare, prăbușire economică, sărăcie lucie și, din această cauză, tot atunci a început și marea migrație a populației. Este perioada în care populația primea salariile în galoși, dacă vă mai amintiți”, a declarat Șor.



După aceea, potrivit lui, șarlatanii au fost alungați de la putere, dar au revenit, în anul 2009, cu Filat în frunte.



„Tot cu povești frumoase, proeuropene și entuziaste. Rabla a fost reasamblată, revopsită și vândută din nou naivilor. Ce-am avut după aceea? Crize peste crize, dezamăgiri profunde, tensiuni sociale și un nou val de migrație masivă. Și, desigur, celebrul jaf, numit generic „furtul miliardului”. Acum vreau să-i întreb, încă o dată, pe care tot caută vinovați în altă parte, numai nu printre cei care trăgeau atunci sforile în Guvern, Parlament și Președinție: voi nu vedeți nimic ciudat în faptul că nimeni dintre cei care se aflau atunci la butoane nu este acuzat de acest furt de proporții? Puneți-vă în locul hoților care au elaborat schema și gândiți-vă voi ce-ați fi făcut voi, în primul rând, înainte să dați lovitura. Desigur, să preluați puterea și să vă puneți oamenii voștri în pozițiile cheie. Nu-i așa? Păi asta s-a și întâmplat. Miliardul a fost furat exact de către cei care se aflau atunci la putere”, precizează Ilan Șor.



Mai mult, spune el, după ce au fost din nou alungați de la putere, aceștia n-au renunțat.



„S-au reorganizat din nou, și-au pudrat nasul, și-au vopsit buzele, au scos în față niște figuri aparent noi și le-au băgat în frunte de formă, s-au revopsit în galben și au revenit. Voi chiar nu vedeți că PAS e același Sturza și același Filat?”, s-a întrebat Ilan Șor.



El a adăugat că, astăzi, avem de a face cu aceeași situație pe care am mai trăit-o, tot cu ei - sărăcie lucie, prețuri astronomice, dezastru economic și social, prăbușire instituțională și noi furturi de proporții.



„Da, dragii mei, în timp ce astăzi ei vă povestesc povești despre integrări europene și vă arată cu degetul spre Lună, vă fură de vă îndoaie. O să mai treacă puțin timp și o să înțelegeți despre ce vorbesc. În fond, avem de a face cu o singură familie. Sturza e bunica sau bunicul, Filat e tata sau mama, iar Sandu e copilul lor. Ceea ce avem astăzi este din cauza guvernărilor lor idioate, obraznice și corupte. În schimb, ei ne vând, de fiecare dată, așa numita integrare europeană. Nu există nicio integrare europeană, prieteni. Oare chiar nu vedeți? Unde sunt drumurile europene, unde vă sunt pensiile europene, unde vă sunt salariile europene, unde este economia ca în Europa. Doar vorbe goale și promisiuni deșarte. Iată toată integrarea noastră europeană. Praf în ochi. Și apropo, în perioadele în care acești mancurți nu erau la putere, viața oamenilor începea să se schimbe ușor în bine. Se implementau unele proiecte, câte ceva începea să se dezvolte. Dar cum reveneau aceștia, totul se ruina la loc. Iată realitatea, dragi prieteni”, a punctat Ilan Șor.



În ceea ce privește ridicarea imunității sale și a Marinei Tauber, politicianul se întreabă câte imunități are el în total.



„Dacă nu mă înșală memoria, doar în acest mandat, ea mi-a fost ridicată de vreo 10 ori. Spuneți-mi, dar câte imunități am eu în total, 100, 200, 500, 700? Voi luați câte o pagină din dosarul fabricat de voi, o împărțiți pe litere și pentru fiecare literă îmi ridicați imunitatea. Asta de fiecare dată când ne confruntăm cu o nouă criză socială. Când n-aveți ce le pune oamenilor pe masă, le vindeți imunitatea mea. Voi chiar credeți că toți în jur sunt idioți? Bine, eu înțeleg că voi ați reușit, deja a treia oară în 30 de ani să prostiți lumea și să veniți la putere. Totuși, doar nu credeți că toți sunt idioți. Dragi cetățeni, vreau să mă adresez dumneavoastră. Încercați să pătrundeți ceea ce v-am spus astăzi, gândiți-vă la asta, analizați și apoi faceți-vă concluzii, dacă vreți ca în continuare să fim conduși de hoți și ticăloși, păi înseamnă că vom trăi așa. Dar dacă vrem ceva să schimbăm, păi haideți să schimbăm. Poate ajunge să răbdați atâta!”, a conchis Ilan Șor.