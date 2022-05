Marina Tauber: Cei care au comis furtul din sistemul bancar moldovenesc sunt protejați de PAS

Procuratura nu are pretenții față de foștii prim-miniștri Vlad Filat și Iurie Leancă în dosarul fraudei bancare și nici față de alți funcționari și demnitari de stat, care au contribuit cu vârf și îndesat la furtul din sistemul bancar moldovenesc. Unii dintre ei o duc destul de bine și lucrează sub tutela PAS. Dezvăluirile au fost făcute de deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, în luarea sa de cuvânt de la tribuna legislativului, susținută înainte de a fi pusă la vot ridicarea imunității sale parlamentare, precum și a lui Ilan Șor.



Potrivit Marinei Tauber, Banca de Economii a fost pusă pe brânci în noiembrie 2014, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.



„Este necesar să vă amintim evenimentele din perioada noiembrie 2014 - martie 2016, când Iurie Leancă, membrii Guvernului și conducerea Băncii Naționale au comis o infracțiune de proporții împotriva statului. Mai exact, aceștia au făcut o emisie ilegală de capital, în mărime de 13 miliarde de lei. De asemenea, au acordat credite de urgență pentru BEM, deși nimeni nu a solicitat acest lucru. Au acordat banii cu de-a sila, i-au distribuit după bunul lor plac și au ciopârțit piața bancară. Trei bănci au fost lichidate, iar acționarii au fost lipsiți de active și proprietăți. Cum puteau băncile respective să returneze creditul de stat, din moment ce au fost lichidate? Iar în 2016, Guvernul Filip a încheiat această epopee infracțională prin a pune datoria pe seama bugetului de stat, pentru o perioadă de 25 de ani, la un procent de 5% anual”, a declarat Marina Tauber.



Deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, a mai adăugat că ceea ce s-a întâmplat în 2014 a fost cea mai cinică infracțiune la nivel de stat, pentru care trebuie să poarte răspundere penală toți cei care a luat deciziile de a acorda Băncii de Economii, Banca Socială și Unibank credite de urgență asigurate cu garanții de stat, dar și cei care le-au pus în aplicare.



„Credeți că am inventat toate astea, pentru a mă apăra? Nu! Este constatarea făcută de Curtea Constituțională, în data de 22 aprilie 2022. Mai exact, CC a stabilit că emisiunea monetară și emiterea ulterioară a garanțiilor de stat din noiembrie 2014 și aprilie 2015 celor trei bănci falimentare, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, au fost ilegale. Mai mult, Curtea a transmis o scrisoare președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în care explică aceste lucruri. Dar cred că Înalta Curte a greșit nițel adresa. Trebuia să vă trimită această scrisoare dumneavoastră, domnule Robu. Să vă dau o copie?”, a adăugat Marina Tauber.