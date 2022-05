Sănătatea înainte de toate! Combinația perfectă pentru o sănătate de fier: Cătină cu miere

Cătina și mierea sunt două dintre cele mai complete alimente pe care le puteți consuma pentru a vă îmbunătăți sănătatea. Fiecare dintre ele conține o gamă variată de vitamine și minerale esențiale pentru organism. În plus, sunt ambele considerați alimente funcționale, ceea ce înseamnă că au o multitudine de beneficii pentru sănătate dovedite științific.



Ce este cătina?



Cătina este un fruct de pădure care se găsește preponderent în Europa de Est și Rusia. Fructele de cătina sunt bogate în vitamina C și conțin, de asemenea, flavonoide și alte antioxidanți care pot ajuta la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi.



Vitamina C este importantă pentru sistemul imunitar și ajută la absorbția fierului în organism. De asemenea, vitamina C este un puternic antioxidant care poate ajuta la protejarea celulelor și țesuturilor organismului împotriva daunei cauzate de radicalii liberi.



Cum se utilizează cătina?



Fructele de cătina pot fi mâncate crud, sau uscate și măcinate în pulbere. Pulberea de cătină poate fi adăugată la smoothie-uri, cereale sau iaurt, iar fructele pot fi consumate crude sau sub formă de sucuri sau adăugate la salate sau sosuri.



Cătina este, de asemenea, disponibilă sub formă de nectar.



Ce beneficii are mierea?



Mierea este un aliment natural produs de albine și este bogat în zaharuri naturale, minerale și vitamine.



De asemenea, mierea este bogată în antioxidanți având și un efect antibacterian. Mierea este și o sursă bună de energie ajutând și la îmbunătățirea digestiei.



Cum se utilizează mierea?



Mierea poate fi consum ată ca atare sau adăugată în diferite preparate culinare. Poate fi folosită ca un îndulcitor natural pentru cereale, iaurt sau smoothie-uri și poate fi adăugată în diferite sosuri și dressing-uri.



Beneficiile cătinii și mierii pentru sănătate



Cătina este bogată în vitamina C și flavonoide, iar mierea este bogată în minerale și vitamine. Aceste două alimente sunt, de asemenea, o sursă bogată de antioxidanți și au un efect antibacterian.



Mixul de miere cu cătină



Combinația dintre cătină și miere este perfectă atât din punct de vedere al gustului cât și al beneficiilor pe care le aduce pentru sănătate.



Gustul puternic astringent al cătinii îl echilibrează pe cel dulce al mierii, rezultatul fiind delicios de sănătos. Totodată proprietățile nutritive ale acestor două alimente complete se îmbunătățesc reciproc, oferind organismului o gamă variată de vitamine și minerale.



Încercați această combinație pentru a vă îmbunătăți sănătatea și a vă bucura de un gust delicios!



Pentru a beneficia maxim de efectele vitaminei C, se recomandă consumul cătinei cu miere dimineața, pe stomacul gol. De asemenea, verificați cu atenție sursele din care procurați cele două alimente, popularitatea lor crescută aducând după sine și multe produse contrafăcute. Alegeți cătina și mierea organică pentru a vă asigura că beneficiați de calitatea și puterea acestor superalimente.



Culesul fructelor de catina influenteaza calitatea si cantitatea vitaminelor din fruct. Orice zgarietura sau ruperea a coditei duce la oxidarea fructului si implicit la pierderea propietatilor.



Astfel, atât pentru siguranța alegerii cât și pentru comoditate, recomandarea noastră sunt sucurile Melissimo, care conțin cantitatea optimă de cătină și miere certificate bio și care se găsesc în diferite variante de gust, pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor fiecăruia.



Caută Melissimo în supermarketul tău preferat sau comandă online de pe https://melissimo.ro/ pentru a beneficia de livrare rapidă.