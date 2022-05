Ce spun astrele azi, 25 mai

Berbec

Luna se afla in zodia ta, asa ca te simti in elementul tau. Esti energic, curajos, entuziast si ai spirit de initiativa. Astazi poti veni cu o idee ingenioasa, care rezolva o problema la locul de munca. Oricum, ai si o dorinta foarte puternica de a te face remarcat, prin urmare vei incerca sa iesi in evidenta cu ceva nou. Spiritul intreprinzator exista din plin, mai ales dupa amiaza, cand te vei mobiliza pentru a rezolva o problema ce treneaza de mai multa vreme.



Taur

O Luna in Berbec care indeamna mai mult la inactivitate, in cazul tau. Ar fi bine ca astazi sa rezolvi totul cu calm si detasare, iar daca ceva nu iese asa cum ti-ai dori, sa accepti lucrurile asa cum sunt, fara sa la opui rezistenta sau sa te enervezi. Mai ales ca exista posibilitatea unor tensiuni la serviciu, generate de un coleg care imprastie tot felul de zvonuri sau barfe despre tine.



Gemeni

Incepi sa te simti din ce in ce mai bine, sa ai mai multa vitalitate si sa vezi imbunatatiri in viata ta, pe toate planurile. Vei avea senzatia ca lucrurile inainteaza mult mai repede, ca problemele se rezolva mult mai usor, asta si datorita atitudinii pe care o adopti si care este una pozitiva. In plus, ziua de astazi iti aduce conversatii placute, chef de distractie si intalniri cu prietenii.



Rac

In prima parte a zilei de astazi, te poti afla intr-o situatie neplacuta, generata de un partener de afaceri, care fie iti furnizeaza niste informatii gresite, fie iti ascunde detalii dintr-un proiect. Aceasta situatie te revolta si te face sa fii confuz, nestiind ce metoda sa aplici pentru a indrepta lucrurile. Este de preferat sa abordezi problema cu rabdare si nicidecum cu agresivitate, altfel poti strica totul intr-o clipa. Asteapta pana dupa-amiaza, cand vei afla adevarul si vei gasi cea mai buna solutie.



Leu

Luna in Berbec, acompaniata de Marte, te poate face precipitat si vehement, mai ales atunci cand este vorba despre principiile sau drepturile tale. Aceasta atitudine se manifesta in special in relatiile cu colegii de serviciu, unde se pot naste tensiuni si chiar certuri, daca nu incerci sa fii mai flexibil si sa accepti ca uneori te poti insela.



Fecioara

Luna este plasata in zona banilor altora si a castigurilor financiare facile. Asadar, astazi te poti implica, impreuna cu partenerul, in activitati din care poti castiga o suma de bani consistenta. Oricum, poti avea parte de tot felul de avantaje materiale, facilitate de altii. In plus, este de asteptat ca in urmatoarea perioada sa apara oportunitati noi.



Balanta

Luna in Berbec, adica pe zona relatiilor si interactiunii cu cei din jur, te predispune la impulsivitate, reactivitate accentuata si chiar posesivitate. Iti sustii cu indarjire punctele de vedere, vrei sa te faci ascultat si mai ales vrei sa ti se dea dreptate. Aceasta atitudine ar trebui temperata. Fa apel la concesivitatea si diplomatia care te caracterizeaza, pentru a mentine armonia in relatiile tale.



Scorpion

O zi agitata la serviciu. Poti avea senzatia ca toata responsabilitatea este pe capul tau si ca trebuie sa te descurci singur. Chiar si asa, vei face fata cu bine, chiar daca asta presupune sa stai peste program. Totusi, un mic avertisment: daca ai de-a face cu utilaje sau obiecte taioase la lucru, fii atent cum le manuiesti. In plan financiar, urmeaza cateva saptamani frumoase, cu posibilitati de castiguri suplimentare.



Sagetator

Astazi simti nevoia sa fii in centrul atentiei si sa te faci remarcat, eventual printr-un talent. Creativitatea este la cote maxime, prin urmare, cei care activeaza intr-un domeniu artistic pot crea lucruri extraordinare. Pe de alta parte, se mentine si dorinta de a trai experiente noi in plan amoros si chiar esti predispus la derapaje sentimentale.



Capricorn

O zi cu emotii intense, generate de experiente traite in familie sau impreuna cu persoane dragi. Poti de exemplu, sa reunesti familia pentru discutii si planuri de viitor, sa te implici in activitati casnice sau sa faci niste dezvaluiri indraznete. Fiind o zi cu o intensitate emotionala atat de mare, este posibil ca si reactiile tale sa fie la extreme, adica treci de la bucurie la irascibilitate, intr-o clipa. In plan profesional, urmeaza o perioada frumoasa.



Varsator

Luna in Berbec, in zona comunicarii si deplasarilor, anunta o zi agitata, cu multe drumuri, discutii aprinse si activitati intelectuale intense. Este posibil sa te manifesti destul de zgomotos in conversatie si sa fii destul de irascibil si rigid, asa ca pot iesi si scantei pe ici pe colo. Impulsivitatea ar trebui insa evitata mai ales in trafic, daca esti sofer.



Pesti

O zi importanta din punct de vedere financiar, pentru ca ai sansa sa descoperi noi mijloace si metode de a-ti creste veniturile. S-ar putea sa ai sansa de a pune la treaba un talent,sau niste abilitati deosebite, pe care le detii. Oricum, este o zi a curajului si actiunii, asa ca daca ai vreo idee de afacere sau proiect, este momentul sa actionezi pentru a o materializa.