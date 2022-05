Un semnal misterios dintr-un sistem stelar locuibil, dovada că nu suntem singuri în Univers?

Un nou studiu controversat se concentrează asupra unui posibil – și potențial locuibil – sistem stelar candidat care ar fi putut fi la originea semnalului „Wow!”, unul dintre cele mai mari mistere din astronomie, care i-a nedumerit pe oamenii de știință încă de la detectarea sa din 1977.



Semnalul, o secvență de date de 72 de secunde de unde radio în bandă îngustă, observată pentru prima dată de Jerry Ehman cu ajutorul radiotelescopului Big Ear de la Universitatea de Stat din Ohio în urmă cu 43 de ani, a fost atât de neobișnuit încât Ehman a notat „Wow!” pe marginea imprimării sale.



Decenii mai târziu, cercetătorii încă nu au nicio idee de unde anume a venit semnalul sau ce l-a cauzat, ceea ce a determinat o serie de teorii de-a lungul anilor, de la faptul că ar fi vorba de o pereche de comete – care a fost dezmințită câteva zile mai târziu – până la speculații nebunești conform cărora ar fi o dovadă că nu suntem singuri în Univers.



Unul dintre cele mai mari mistere din astronomie



Acum, astronomul Alberto Caballero a cercetat datele colectate de observatorul spațial Gaia al Agenției Spațiale Europene pentru a identifica un sistem stelar candidat de unde ar putea proveni semnalul, după cum se detaliază într-o nouă lucrare publicată în International Journal of Astrobiology.



Scopul a fost de a determina dacă există sisteme stelare locuibile în regiunea din care părea să provină semnalul, pornind de la ipoteza că „acesta provenea dintr-un sistem stelar similar cu al nostru”, potrivit articolului.



Caballero a reușit să restrângă căutarea la o singură stea asemănătoare Soarelui, numită 2MASS 19281982-2640123, situată la 1.800 de ani-lumină distanță, în constelația Săgetătorul.



„Există un analog solar în regiunea de unde a venit semnalul extraterestru„, a declarat Caballero pentru Inverse.



Un sistem stelar similar cu al nostru



„În ciuda faptului că această stea este situată prea departe pentru a trimite vreun răspuns sub forma unei transmisii radio sau luminoase, ar putea fi o țintă excelentă pentru a face observații în căutarea unor exoplanete în jurul stelei”, a scris el în lucrare, potrivit Futurism.



„Această stea are o temperatură estimată cu doar cinci grade mai mare decât cea a Soarelui și o rază și o luminozitate aproape identice”, a argumentat el.



Atunci când vine vorba de o posibilă civilizație extraterestră, ar fi nevoie de sute de ani pentru ca un semnal să ajungă de pe Pământ până la 2MASS 19281982-2640123, ceea ce ar face foarte dificil să se întoarcă un semn de viață – asta dacă semnalul a venit de acolo și a fost trimis de o civilizație extraterestră.



Cu toate acestea, căutarea noastră pentru alte forme de viață inteligentă în Univers trebuie să înceapă de undeva și sistemul stelar în cauză pare candidatul ideal.