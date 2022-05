NASA a dezvăluit primele sale planuri de a trimite doi astronauți pe Marte

În timpul unei discuții la nivel înalt despre obiectivele NASA în ceea ce privește explorarea spațială umană, s-a conturat o primă imagine a modului în care ar putea arăta, în cele din urmă, o misiune de 30 de zile cu echipaj la suprafața planetei Marte.



Este o perspectivă incitantă care arată angajamentul agenției de a îndeplini visul umanității de a pune piciorul pe Planeta Roșie pentru prima dată în istorie.



Kurt „Spuds” Vogel, directorul NASA pentru arhitectură spațială, a prezentat în linii mari ce ar putea presupune o astfel de misiune. Agenția are în vedere o navă spațială cu habitat, pentru a face călătoria de câteva luni până acolo, care folosește o etapă de rachetă hibridă ce combină propulsia chimică și electrică.



Doi membri ai echipajului ar rămâne pe orbită, în timp ce alți doi ar vizita suprafața lui Marte.



Visul umanității de a pune piciorul pe Planeta Roșie, tot mai aproape de realitate



Aceștia din urmă ar avea acces la proviziile trimise în prealabil la suprafață prin intermediul unui modul de aterizare pe Marte de 25 de tone, care ar asigura energia și mobilitatea la suprafață, precum și un vehicul de ascensiune a echipajului, alimentat cu combustibil și desfășurat în prealabil, pentru a-i readuce ulterior pe ambii pe orbită.



Pentru a petrece efectiv până la o lună terestră pe suprafața marțiană, Vogel sugerează că cei doi membri ai echipajului ar putea trăi în interiorul unui rover presurizat care le-ar asigura habitabilitatea și le-ar permite, de asemenea, să îndeplinească obiectivele științifice.



În plus, gravitația pe Marte este doar aproximativ o treime din cea de pe Pământ.



Într-un viitor nu foarte îndepărtat, misiunile pe Marte ar putea varia de la 30 de zile la suprafață, care ar dura mai puțin de doi ani tereștri pentru a fi finalizate luând în considerare timpul de călătorie, până la aproape 500 de zile la suprafață, misiuni de lungă durată care ar putea dura 916 zile pentru a fi finalizate.



Cum ar putea arăta o călătorie cu echipaj pe suprafața marțiană?



Nu este surprinzător faptul că Vogel și echipa sa au ajuns la concluzia că 30 de zile la suprafață este mult mai fezabil, având în vedere cantitatea astronomică de logistică și costurile implicate, scrie Futurism.



NASA speră să învețe, în cele din urmă, din explorarea suprafeței Lunii și să aplice acest lucru pentru a petrece timp pe suprafața marțiană.



Pentru moment, NASA abia începe să se pregătească pentru lansarea misiunii Artemis I, o călătorie fără echipaj în jurul Lunii și înapoi, cu o călătorie inaugurală a rachetei SLS și a navei spațiale Orion, programată pentru sfârșitul acestui an.



De acolo, NASA plănuiește să stabilească o prezență permanentă pe Lună, Lunar Gateway, ca o piatră de temelie pentru a transfera astronauți la suprafață și, în cele din urmă, să dezvolte Transit Habitat, o navă spațială conceptuală, menită să găzduiască astronauți în călătoria lor mult mai lungă spre Marte.



Cu alte cuvinte, ar putea trece foarte mult timp până când vom avea o idee concretă despre cum ar putea arăta o călătorie cu echipaj pe suprafața marțiană.