Mai este luna căpșunelor

Căpșunele, reginele fructelor, cum mai sînt numite în țările asiatice, aceste delicii zemoase, aromate și extrem de gustoase, se numără printre fructele recomandate în curele de slăbire.



Și cum mai este luna în care ele apar, vorbim de căpșunele acelea mici și aromate ce cresc în țara noastra, este păcat să nu ne bucurăm din plin de gustul lor. Mai ales că ne ajută să slabim.



Căpșunele conțin extrem de mulți nutrienți, sînt sărace în calorii și au o mulțime de beneficii pentru sănătate.



O porție de căpșune (aproximativ de grame) conține numai 50 de calorii și aproximativ 3 grame de fibre. O porție conține mai multă vitamina C decît o portocală, adica 100% din doza zilnică recomandată. Vitamina C ajută la stimularea metabolismului și la arderea grăsimilor, iar fibrele conținute de către căpșune ajută la o stare sporită de satietate, ceea ce înseamna că poți să mănînci aceste fructe și să-ți țină de foame multă vreme.



Avînd atîtea beneficii, poți mînca căpșune în cantități mari fără să-ți pui în pericol silueta și te poți bucura de acest gust minunat de inceput de vara.



Ce poți face cu căpșunele



In dietele de slăbire, căpșunele sînt recomandate în aproape orice fel de mîncare.



Le poți folosi ca topping pentru salate, le poți mînca la gustarea dintre mese și ca desert.



Le poți combina cu iaurt și fulgi de ovaz la micul dejun sau le poți transforma în inghețată.



Le poți folosi pentru prepararea shake-ului de dimineața sau pentru cele mai delicioase sosuri de fructe. Și nu în ultimul rînd îți poti pregati batoane proteice cu fructe .



Așa că, nu mai sta pe gînduri și bucură-te de aceste fructe delicioase care nu dureaza decît o luna.