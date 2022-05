Ce spun astrele azi, 21 mai

Berbec

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie prietenii, dar si partenerii profesionali. Exista posibilitatea să te desprinzi de unii, pe motivul ca aveti deja planuri de viata diferite. Evită să-ți divulgi intentiile sau sa dai replica la orice. Duminica se recomanda odihna, detasare de cotidian si mult somn. Afectiunile sistemului osos si articular pot lua amploare, de aceea fii prudent.



Taur

Sunt zile cu posibile evenimente socio-profesionale, dar si familiale. Cei din preajma ta vor fi atenti la vorbele si gesturile tale, de aceea controleaza-le pe cat posibil. Pe de alta parte beneficiezi de suficienta forta pentru a te descurca cu brio, indiferent de ce se iveste. Duminica iti sunt favorizate intalnirile si dialogurile cu prietenii.



Gemeni

Finalul acestei saptamani iti poate aduce reuniuni familiale, vesti din strainatate sau invitatii de a iesi in oras cu persoanele dragi. Agitatia din preajma ta te poate obosi, de aceea selecteaza prioritatile, insa ai in vedere si activitatile care iti fac placere. Daca informatiile legate de o calatorie indepartata sau despre cineva drag aflat in afara granitelor tarii nu sunt pe placul tau, tine doar pentru tine asta.



Rac

Sunt sanse bune de a rezolva chestiuni financiare, in care esti implicat alaturi de altii. Posibil sa primsti un ajutor nesperat din partea membrilor familiei sau sa reusesti sa lamuresti un demers legat de o mostenire. In orice situatie ai fi este bine sa-ti revizuiesti bugetul, dar si situatia bunurilor patrimoniale. Duminica sunt momente bune pentru a te relaxa vizionand un spectacol de teatru, film sau muzica.



Leu

Sunt zile bune pentru a discuta cu partenerul de viata, cei de afaceri sau colaboratorii. Cu partenerul de viata se pot relua teme vechi, legate de rude sau prieteni apropiati. Cu persoanele din anturajul profesional poate fi vorba despre reluarea unor saricini de lucru care necesita imbunatatiri. Asculta atent ce ti se spune si vorbeste cat mai putin si la obiect. Duminica reunește-i pe cei dragi la o șuetă.



Fecioara

Iti poti continua activitatile de rutina fie acasa, fie la serviciu. Totusi bine este sa-ti revizuiesti conduita, felul de a actiona mai ales in sfera muncii, pentru ca remuneratia ta lasa mult de dorit. Alcatuieste-ti un alt program de lucru, in care sa incluzi zile de odihna, respectiv weekend-ul daca se poate. Asta deoarece, in campul muncii si al sanatatii primesti influente astrale care te predispun la fluctuatii importante ale energiei vitale, riscând să obosești.



Balanta

Activitatile recreative, distractiile sau reuniunile cu prietenii apropiati ti-ar aduce mult spor si voie buna zilele acestea. Niscai conflicte pot aparea de la bani sau bunuri folosite in comun cu aceste persoane. Fereste-te sa te lasi impresionat de mofturile lor si sa cheltuiesti sume importante pe lucruri extravagante. Odihneste-te mai mult!



Scorpion

Casa si familia au nevoie de prezenta si sprijinul tau, pentru a rezolva fie treburi gospodaresti, fie chestiuni personale ale membrilor familiei. Tot ce întreprinzi in sfera domestica va avea repercusiuni multă vreme, chiar daca, deocamdata par treburi marunte, de rutina. Si o mica reparatie sau un serviciu de masa ieftin achizitionat acum vor dainui mult si bine. Asa incat, fii cat se poate de serios si implicat.



Sagetator

Se întrezăresc întâlniri si dialoguri cu neamurile si prietenii apropiati. De asemenea, poti fi invitat la reuniuni surpriză de catre persoane dragi cunoscute demult. Insă, este bine sa fii putin circumspect, pentru ca sub masca prieteniei, nu toata lumea din preajma ta are intentii oneste. Evita activitatile solicitante si spatiile aglomerate, deoarece sanatatea este vulnerabila. Ai nevoie de odihna si de compania celor dragi si de incredere.



Capricorn

Sambata sunt posibile cheltuieli fie necesare casei sau celor dragi, fie pentru a pregati o calatorie. Rezuma-te la strictul necesar si nu da frau liber sentimentelor pentru a satisface mofturile celorlalti. Veniturile tale sunt fluctuante, fiind nevoie sa acorzi atentie fiecarei investitii. Duminica, rafineaza-ti sufletul cu lecturi deosebite sau taifasuieste cu o ruda apropiata sau un prieten.



Varsator

Esti capricios si greu relationezi cu ceilalti, la finalul acestei saptamani. Lasa grijile deoparte, planifica-ti activitatile pentru urmatoarele patru saptamani si bucura-te de tot ce te inconjoara. Duminica s-ar putea sa fii invitat la o sesiune de cumparaturi sau se pot crea contexte in care sa fii nevoit sa cheltuiesti sume considerabile de bani. Mai intai, verifica bugetul disponibil si apoi rasfata-ti simturile.



Pesti

Sunt zile bune pentru a te odihni alaturi de cei dragi. Momentele de izolare iti prind bine pentru ca ai ocazia sa-ti revizuiesti evenimentele sau relatiile in care esti implicat. Energia vitala este fluctuanta, de aceea fereste-te de activitati solicitante sau conversatii ample. Duminica te vei simti mai bine, dar nu forta nota. Hraneste-te sanatos, plimba-te in aer liber sau relaxeaza-te la un centru de înfrumusețare.