Ce spun astrele azi, 20 mai

Berbec

Astazi se contureaza sedinte sau intalniri fulger cu sefii sau cu alte persoane importante din sfera socio-profesionala in care activezi. Fii prudent si pregateste-te serios pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu. S-ar putea sa ti se ceara explicatii despre felul in care iti desfasori activitatea. De retinut ca sefii nu prea te sustin, iar colegii mai mult vorbesc in loc sa te ajute concret. In permanenta este nevoie sa iti imbunatatesti prestatia si imaginea publica.



Taur

Evenimentele de astazi te vor duce la schimbarea multor conceptii si idei despre lume si viata. Diversitatea informatiilor care iti domina viata cotidiana te face sa crezi ca tot ce ai invatat pana acum trebuie reconsiderat in totalitate. Pe undeva asa si este, de aceea fii deschis la abordari noi. Temele filozofice discutate cu persoane avizate iti rafineaza mentalul si iti dizolva limitele cunoasterii. Dupa-amiaza ar fi bine sa te relaxezi cu un film bun.



Gemeni

Ziua este favorabila achitarii facturilor sau altor tipuri de datorii comune, fie cu partenerul de viata, cu rudele, fie cu asociatii profesionali. Bine este sa te bazezi doar pe resursele tale materiale si sa le folosesti cu masura. Ceilalti sunt tentati sa profite de veniturile tale. Totusi ar fi bine sa iti reveluezi cheltuielile si sa pui bani si bunuri deoparte la care sa ai acces doar tu. Spre seara se intrezaresc vesti interesante din strainatate.



Rac

Relatiile parteneriale sunt tensionate. Daca este vorba despre partenerul de viata, acesta iti poate reprosa faptul ca esti foarte preocupat doar de propria ta persoana sau de zona profesionala. In relatiile de colaborare profesionala, seful activitatii pe care o desfasori in comun cu altii iti poate pune bete in roatele demersurilor tale. De fapt, tu trebuie sa faci modificari drastice in felul in care relationezi cu partenerii, fie de viata, fie de afaceri.



Leu

Ziua iti aduce forfota la serviciu si in relatiile parteneriale. Este posibil ca temerile legate de activitatile profesionale pe care le desfasori in comun cu altii sa fie exacerbate astazi. Hiba este doar la tine. Exista o usoara instabilitate in relatiile cu ceilalti, mai ales in cele profesionale, dar nu este cazul sa iti faci griji profunde. Ai incredere ca atat partenerul de viata, cat si cei de afaceri te vor ajuta cu tot ce ai nevoie.



Fecioara

In prima parte a zilei, inca mai esti preocupat de copii sau de persoana iubita. Ai avea si chef de sotii, insa ceilalti nu iti tin isonul. Bine ar fi sa iti aranjezi activitati legate de un hobby sau macar o iesire in oras cu un prieten drag. Astfel te vei detasa de capitolul amoros. Dupa-amiaza iti aduce multe si marunte de facut la serviciu. Concentreaza-ti fortele pe indeplinirea sarcinior de lucru si evita provocarie colegilor.



Balanta

In prima parte a zilei este nevoie sa rezolvi chestiuni familiale. Chiar daca aveai alt program pentru inceputul acestei saptamani, lasa totul deoparte si ocupa-te de nevoile celor dragi. Persoana iubita sau copiii vor veni si ei spre tine pentru a le fi altaturi. Exista nemultumiri la capitolul amoros, datorate in mod special veniturilor tale. Amestecul dintre iubire si bani va duce curand la reconfigurari definitive in relatiile cu cei dragi.



Scorpion

Casa si familia sunt temele tale principale. Se pare ca ai planuri marete pentru imbunatatirea confortului de acasa sau pentru rezolvarea problemelor membrilor familiei. Ai spor la curatenii, reparatii generale, dar si la achizitionarea bunurilor necesare traiului zilnic. Sfaturile si ideile tale vor fi acceptate de catre cei dragi, insa numai daca vei sti sa le prezinti intr-o maniera potrivita. Foloseste-ti intuitia pentru a vorbi exact ce trebuie si mai ales la momentul oportun.



Sagetator

Este o zi cu multe drumuri. Fie ca este vorba despre rezolvarea unor aspecte legate de serviciu, fie ca trebuie sa ajuti pe cineva apropiat, dialogurile si calatoriile pe distante scurte iti vor ocupa mult timp. Se recomanda prudenta in ganduri si fapte, pentru ca mentalul iti este instabil si foarte usor poti trece prin stari de spirit total diferite. Daca trebuie sa semnezi documente oficiale verifica-le atent.



Capricorn

Este multa agitatie in preajma ta. In continuare esti emotiv si pus pe fapte mari. Bine ar fi sa iti restrangi aria de actiune si sa te ocupi de treburile prioritare. Relatiile cu sefii sau cu reprezentantii institutiilor oficiale sunt tensionate, existand un risc major de stricare a imaginii tale publice. Spre seara te vei simti mai bine, insa nu forta nota. Rezerva-ti momente de rasfat la un salon de ingrijire corporala sau pentru o sueta cu cineva drag.



Varsator

Inca vei mai simti oboseala acumulata in ultimul timp. Totusi, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa depasesti momentele neplacute. Pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece pot iesi eronate. Ar fi bine sa realizezi acele treburi care implica efort fizic si mental redus. Din sfera profesionala poti primi informatii secrete, de la cine te asptepti mai putin. Tine cont de cele aflate astazi!



Pesti

Sunt favorizate discutiile cu prietenii sau colaboratorii profesionali aflati in strainatate. Chiar daca la orizont se contureaza alte situatii legate de aceste persoane, ar fi bine sa nu pui la suflet. Asta deoarece, razgandirile se vor ivi peste cateva zile. Pe de alta parte ar fi bine sa te bazezi mai mult pe fortele tale. Actualii prieteni iti ofera sprijin limitat sau deloc, iar sustinatori ai din ce in ce mai putini. Cultiva relatii cu oameni noi!