Planurile omenirii pentru exploatarea minieră în spațiu. Ce provocări uriașe trebuie să înfruntăm?

La fel ca Pământul, corpurile planetare, cum ar fi Luna, Marte, asteroizii și cometele, conțin depozite substanțiale de resurse valoroase. Acest lucru a atras atenția atât cercetătorilor, cât și industriei, cu speranța de a le extrage într-o zi pentru a susține o economie spațială.



Dar înființarea oricărei industrii miniere în afara Pământului nu va fi o sarcină ușoară. Dacă am dori să stabilim o prezență umană permanentă pe Lună, așa cum a propus NASA, ar trebui să realimentăm astronauții care locuiesc acolo. Resurse precum apa pot fi reciclate doar într-o anumită măsură.



În același timp, resursele sunt extrem de costisitoare pentru a fi lansate de pe Pământ. Este probabil ca materialele extrase în spațiu să fie folosite pentru a ajuta la economisirea acestor costuri.



Recoltarea materialelor necesare la fața locului se numește „utilizarea resurselor in-situ”. Aceasta poate implica orice, de la extragerea gheții, la colectarea solului pentru a construi structuri. În prezent, NASA explorează posibilitatea de a construi clădiri pe Lună cu ajutorul imprimării 3D.



Ce resurse există?



Mineritul în spațiu ar putea transforma, de asemenea, gestionarea sateliților. Practica actuală este de a scoate sateliții de pe orbită după 10-20 de ani, atunci când rămân fără combustibil. Un obiectiv ambițios al companiilor spațiale este de a proiecta un tip de satelit care să poată fi realimentat cu combustibil colectat în spațiu.



Chiar și pentru sateliții de pe orbita joasă a Pământului, energia necesară pentru a ajunge la ei de pe Lună este mai mică decât cea necesară pentru a ajunge la ei de pe Pământ.



În ceea ce privește oportunitățile de exploatare minieră în afara Pământului, există câteva resurse care sunt atât abundente, cât și valoroase. Unii asteroizi conțin cantități mari de fier, nichel, aur și metale din grupul platinei, care pot fi folosite pentru construcții și electronice.



Regolitul lunar (rocă și sol) conține heliu-3, care ar putea deveni o resursă valoroasă în viitor, dacă fuziunea nucleară va deveni viabilă și răspândită.



Se așteaptă ca gheața să existe pe suprafața Lunii, în craterele permanent umbrite din apropierea polilor.



Cum am putea colecta resurse în spațiu?



De asemenea, se crede că există gheață sub suprafața lui Marte, a asteroizilor și a cometelor. Aceasta ar putea fi folosită pentru a susține viața sau ar putea fi descompusă în oxigen și hidrogen și folosită ca propulsor.



Michael Dello-Iacovo și Serkan Saydam au realizat lucrări care au inclus modelarea economică pentru exploatarea gheții pe Marte și modelarea computerizată a stabilității tunelurilor pe Lună.



Cercetătorii de la Universitatea din New South Wales Sydney și de la Universitatea Națională Australiană propun utilizarea biomineriei. În acest caz, bacteriile introduse pe un asteroid ar consuma anumite minerale și ar produce un gaz, care ar putea fi apoi recoltat și colectat de o sondă.



Exploatarea minieră în afara Pământului ar trebui să fie în mare parte automatizată sau controlată de la distanță, având în vedere provocările suplimentare pe care le presupune trimiterea oamenilor în spațiu – cum ar fi nevoia de suport pentru viață, evitarea radiațiilor și costurile suplimentare de lansare.



Noi tehnologii pentru exploatarea minieră în afara Pământului



Cu toate acestea, nici măcar sistemele de minerit de pe Pământ nu sunt complet automatizate. Robotica va trebui să se îmbunătățească înainte ca asteroizii să poată fi exploatați.



Deși navele spațiale au aterizat pe asteroizi de mai multe ori și chiar au recuperat mostre – care au fost returnate la Woomera, în Australia de Sud, în timpul misiunilor Hayabusa 1 și 2 – rata generală de succes a aterizării pe asteroizi și comete este scăzută.



Există, de asemenea, considerente legate de mediu. Exploatarea minieră în spațiu ar putea contribui la reducerea cantității de minerit necesare pe Pământ. Dar acest lucru se întâmplă dacă exploatarea minieră în afara Pământului duce la mai puține și nu la mai multe lansări de rachete sau dacă resursele sunt returnate și utilizate pe Pământ, scrie Phys.org.



O serie de companii dezvoltă în prezent tehnologii pentru exploatarea minieră în afara Pământului, pentru explorarea resurselor spațiale și pentru alte utilizări în spațiu.