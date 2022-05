Leguma care aspiră toate toxinele din organism

Această legumă "minune" este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural.



Este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural. Supranumită şi leguma "aspirator" de toxine, varza detoxifiază organismul, curăţîndu-l de toxine, reduce cantitate de hrană consumată la fiecare masă şi este un ajutor la regimurile disociate.



Crudă, sub formă de salată sau suc, fiartă în abur, murată sau călită, varza este considerată încă din Roma antică un remediu universal. Veritabil vraci al naturii conţine substanţe cu proprietăţi antitumorale, antioxidante şi antiinflamatoare excepţionale.



Leguma care te ajută să slăbeşti 6 kilograme. De asemenea, consumul de varză stimulează imunitatea la foarte multe forme de cancer. Este bogată în fitonutrienţi şi vitamine (A, C şi K), precum şi antioxidanţi naturali care previn apariţia cancerului, dar au un efect benefic şi asupra frumuseţii.



Ingredientul secret în dieta de 7 zile este supa din această leguma, cu ajutorul căreia slăbeşti pînă la 6 kilograme.