Șeful întreprinderii municipale „Spații Verzi” a fost demis

Șeful întreprinderii municipale „Spații Verzi”, Serghei Carp, a fost demis din funcție, în urma decesului fetiței de un an, lovită sâmbătă de o creangă în parcul Alunelul din capitală. Decizia a fost anunțată astăzi de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, transmite MOLDPRES.



Potrivit sursei citate, în cadrul unei conferințe de presă, Ceban a menționat că decizia a fost luată în urma anchetei desfășurate de o comisie specială. „Au fost audiate mai multe persoane și ridicate un șir de acte confirmative. În urma anchetei s-a stabilit că întreprinderea „Spații Verzi” a solicitat în luna septembrie a anului trecut autorizații pentru defrișarea și curățarea mai multor copaci, inclusiv din parcul Alunelul. Conform informațiilor, arborele vizat era inclus în cererea depusă. Autorizațiile au fost oferite abia peste cinci luni - februarie curent. Astfel, responsabilii au invocat că arborele nu a fost defrișat din motive tehnice de lucru și motive climaterice, ceea ce consider un motiv nefondat”, a spus Ceban.



Totodată, edilul a specificat că noul director al întreprinderii va iniția o anchetă de serviciu în privința vicedirectorului întreprinderii respective. „La fel, va fi analizată activitatea inspectorului de sector, a maistrului și maistrului superior, dar și altor angajați care ar avea tangență cu acest caz”, a remarcat Ion Ceban.



O fetiță în vârstă de un an a fost lovită sâmbătă de o secțiune de arbore, ruptă de pe trunchiul acestuia, în timp ce copilul se afla împreună cu rudele în parcul Alunelul din Chișinău. Minora a fost transportată în Secția reanimare a Spitalului Clinic Municipal Pentru Copii, însă în urma leziunilor căpătate aceasta a decedat.