Ce spun astrele azi, 18 mai

Berbec

Pana dupa-amiaza, cat timp Luna este inca in Sagetator, esti binedispus si optimist, stare care te ajuta sa depasesti orice problema si orice neintelegere aparuta in relatiile cu colegii sau cu o ruda. Este o perioada propice intalnirilor, conversatiilor indelungi cu prietenii sau stabilirii unor detalii legate de o vacanta. Dupa ora 16,00, Luna intra in Capricorn si te responsabilizeaza in privinta unor sarcini profesionale nefinalizate.



Taur

In prima parte a zilei, gandul iti este in continuare la bani. Si chiar este posibil sa te alegi cu un cadou sau cu un castig neasteptat, obtinut printr-o conjunctura norocoasa , de tip "omul potrivit, la locul potrivit". Pe de alta parte, sunt avantajate demersurile pentru obtinerea unui imprumut, a unei sponsorizari sau a unei mosteniri. Spre seara, este posibil sa te documentezi in vederea alegerii unui itinerariu de vacanta, sau sa citesti o carte buna.



Gemeni

Este posibil ca astazi sa apara o problema neprevazuta in cariera sau o neintelegere in relatia cu o institutie publica ori cu autoritatile. Daca te confrunti cu o astfel de problema, cel mai indicat este sa o rezolvi pe calea justitiei sau apeland la cunostinte cu putere de influenta. De asemenea, astazi exista posibilitatea semnarii unui contract de colaborare sau luarii unor masuri pentru depasirea unui impas profesional.



Rac

In prima parte a zilei pot aparea rasturnari de situatie, in ce priveste derularea unui proiect, negocierea unui contract sau obtinerea unui document de la locul de munca. E bine sa nu intri in panica, ci sa astepti pana dupa-amiaza, cand exista sanse mult mai mari de rezolvare. Pe de alta parte, astazi, tot in prima parte a zilei, poti beneficia de un castig financiar prin intermediul partenerului de viata sau a unui partener de afaceri. In orice caz, se prefigureaza o conjunctura norocoasa sub aspect financiar.



Leu

In prima parte a zilei poti avea o idee de proiect exceptionala, care poate parea irealizabila in ochii celorlalti, ceea ce nu te convinge insa sa dai inapoi. De fapt, spre seara, chiar te vei apuca sa pui niste idei pe hartie, sau sa iti planifici primii pasi pe care ii ai de facut. Pana in ora 16,00, nu sunt recomandate investitiile sau speculatiile financiare, pentru ca tinzi sa fii pripit si sa faci alegeri paguboase. Este insa o perioada buna pentru intalniri, discutii sau planuri impreuna cu partenerul.



Fecioara

O zi excelenta pentru schimbari legate de spatiul locativ, reamenajari, redecorari sau investitii pentru casa. Pe langa meticulozitatea ta nativa, acum dispui si de originalitate, asa ca pot iesi lucruri extraordinare de pe urma ideilor tale. Probabil ca partenerul de viata va fi mai greu de convins in privinta acestor idei, dar cu diplomatie si concesivitate veti ajunge la un consens in cele din urma.



Balanta

In prima parte a zilei, Luna in Sagetator, pe zona studiilor, calatoriilor si comunicarii, iti stimuleaza curiozitatea, dorinta de studiu si mai ales talentul artistic exprimat prin scris. Este o zi care poti afla multe informatii noi si interesante, poti redacta o lucrare de exceptie sau poti face o calatorie ori niste drumuri neplanificate, in interes de serviciu. In continuare exista risc de incurcaturi in acte, asa ca fii atent ce semnezi si mai ales, unde pui documentele.



Scorpion

Astazi poti avea parte de surprize placute in plan financiar, insa nu e vorba despre bani veniti in plus la salariu, ci mai degraba despre o investitie sau tranzactie profitabila, mai ales daca are la baza o idee mai veche pe care ai abandonat-o in trecut. Totusi, ar trebui evitate speculatiile financiare si jocurile de noroc, care iti pot cauza pierderi mari de bani. Spre seara, o vizita la o ruda poate fi de bun augur.



Sagetator

Pana dupa-amiaza, Luna se afla in continuare in semnul tau zodiacal, aducandu-ti ipostaze benefice si stimulandu-ti gustul de comunicare, curiozitatea si dorinta de miscare. Este un moment propice pentru a face o scurta calatorie, pentru vizite, discutii si intalniri importante. Pe de alta parte, treburile casnice ar trebui amanate, in primul rand pentru ca nu ai rabdarea necesara si in al doilea rand pentru ca nu ai spor si pana la urma oricum nu vei finaliza ceea ce ti-ai propus.



Capricorn

Prima parte a zilei poate fi destul de obositoare, mai ales daca iti desfasori activitatea intr-un mediu zgomotos ori aglomerat. Nu ai dispozitia necesara sa socializezi, ai stari de spirit schimbatoare si te superi destul de usor, ori de cate ori ti se pare ca cineva face aluzii nepotrivite. Insa incepand cu orele 16,00, esti din ce in ce mai tonic si mai eficient in tot ceea ce faci.



Varsator

Revine atmosfera de armonie si buna intelegere in casa ta. Ti-e drag sa te intorci acasa de la serviciu iar azi, in mod special, te vei simti ocrotit si cocolosit. Iti reamintesc sa multumesti pentru ceea ce primesti si, chiar daca astazi vei avea o atitudine egoista, sa iti faci o promisiune ca in curand vei oferi familiei o frumoasa calatorie in strainatate. Poate chiar calatoria la care visati de ceva vreme sa o faceti cu tot cu copii. In continuare ai ocazia sa pui in practica cunostintele superioare pe care le-ai dobandit, legate de dobandirea de bunuri si de bani.



Pesti

Planul profesional este in continuare prioritar pentru tine, mai ales pana spre dupa-amiaza. Este posibil sa afli niste informatii importante care vizeaza cariera, in timpul unor discutii de culise. Aceste informatii te-ar putea ajuta sa accezi mai usor la o functie sau sa obtii un proiect. Spre seara, ar fi bine sa lasi deoparte toate preocuparile si sa accepti o invitatie in oras sau o intalnire cu prietenii.