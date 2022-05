Soroca: Tot mai mulţi copiii rămaşi fără părinţi îşi găsesc refugiul în case de tip familial

Tot mai des în ultimul timp copiii rămaşi fără părinţi sunt adăpostiţi în case de tip familial. Iar asistenţii parentali devin părinţi cu adevărat pentru cei rămaşi în voia sorţii. Este şi cazul familiei Cingaşciuc din satul Şeptelici raionul Soroca care şi-au dorit să asigure cu dragoste părintească patru copii, relatează Radio Moldova.



Tatiana Cingaciuc din satul Şeptelici raionul Soroca a devenit acum şapte ani asistent parental. Familia a luat pentru plasament doi copii, două surori biologice, s-au acomodat uşor în noua familie. Şi pentru că clipele petrecute împreună erau pline de bucurii, au decis să-şi mărească familia, cu alţi doi copii luaţi în plasament.



„Mai întâi am luat-o pe Maria şi Ana, după care ne-am mai hătărât să mai luăm deoarece vrem să avem o familie bogată cu copii, acesta este viitorul nostru. Soţul mă susţine în tot”, spune Tatiana Cingaciuc.



Deşi au şi copii lor biologici, în inima lor mare au încăput şi cei patru copiii. Întâmpină greutăţi, însă împreună trec mai uşor peste toate.



„Mă numesc Ana, am 17 ani, pentru mine familia este totul. La început m-am adaptat mai greu, acum este foarte bine”, spune Ana.



„Îmi place în această familie, am cu cine mă juca, părinţii mă susţin în toate cele mai grele momente”, afirmă Maria.



Alţi 22 de asistenţi parentali din raionul Soroca au creat familii pentru copiii rămaşi fără părinţi. În raionul Soroca sunt plasaţi în familii parentale 40 de copii.