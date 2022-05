De ce extratereștrii nu au vizitat, din câte știm, niciodată Pământul? Oamenii de știință au un răspuns îngrijorător

De ce omenirea nu a fost niciodată vizitată de extratereștri (din câte știm noi)? Întrebarea i-a derutat pe oamenii de știință timp de decenii, dar doi cercetători au venit cu o posibilă – și tulburătoare – explicație. Civilizațiile avansate ar putea fi condamnate fie să stagneze, fie să moară înainte de a avea ocazia.



Noua ipoteză sugerează că, pe măsură ce civilizațiile spațiale cresc în amploare și dezvoltare tehnologică, ele ajung în cele din urmă la un punct de criză în care inovația nu mai ține pasul cu cererea de energie. Ceea ce urmează este colapsul. Argumentul, publicat în revista Royal Society Open Science, încearcă să găsească o rezolvare la Paradoxul Fermi.



Luându-și numele de la reflecțiile întâmplătoare din timpul prânzului ale fizicianului Enrico Fermi, laureat al Premiului Nobel, paradoxul atrage atenția asupra contradicției dintre amploarea imensă și vârsta Universului – două lucruri care sugerează că acesta ar trebui să fie plin de viață extraterestră avansată. „Deci, unde este toată lumea?”, se crede că s-ar fi întrebat Fermi.



Cercetătorii noului studiu spun că ar putea avea răspunsul.



Civilizațiile avansate, condamnate să stagneze sau să moară



„Civilizațiile fie se prăbușesc din cauza epuizării, fie se reorientează către prioritatea homeostaziei, o stare în care expansiunea cosmică nu mai este un obiectiv, ceea ce le face greu de detectat de la distanță”, au scris în studiu astrobiologii Michael Wong, de la Carnegie Institution for Science, și Stuart Bartlett, de la California Institute of Technology.



Cei doi au ajuns la ipoteza lor prin cercetarea studiilor privind creșterea orașelor. Aceste studii au sugerat că orașele cresc în mărime și consum de energie cu o rată exponențială pe măsură ce populația lor crește, ceea ce duce inevitabil la puncte de criză care provoacă prăbușiri rapide ale creșterii, urmate de un colaps și mai abrupt, care poate duce la sfârșitul civilizației.



Aceste civilizații aflate aproape de colaps ar fi cele mai ușor de detectat de către omenire, deoarece ar disipa cantități mari de energie, sugerează cercetătorii, potrivit Live Science.



Pentru a-și evita soarta, civilizațiile ar putea trece printr-o „trezire homeostatică”, redirecționându-și producția de la o creștere nemărginită peste stele la una care să acorde prioritate bunăstării societății, dezvoltării durabile și armoniei cu mediul înconjurător, sugerează cercetătorii.



400.000 de ani pentru ca un semnal trimis de omenire să ajungă la extratereștrii



Deși astfel de civilizații ar putea să nu renunțe complet la explorarea spațială, ele nu s-ar extinde la scări suficient de mari pentru a face probabil contactul cu Pământul.



Oamenii de știință subliniază, totuși, că sugestia lor este o simplă ipoteză, desprinsă din observarea legilor care par să guverneze viața pe Pământ, și este menită să „provoace discuții, introspecție și lucrări viitoare”.



Propunerea lor se alătură multor sugestii științifice și populare cu privire la motivele pentru care nu am intrat niciodată în contact direct cu vizitatorii cerești. Printre acestea se numără numeroasele provocări practice pe care le prezintă călătoriile interstelare, faptul că extratereștrii ne-ar putea vizita de fapt în secret sau că extratereștrii au ajuns pe Pământ prea devreme în viața Universului pentru un contact direct.



O altă ipoteză, publicată în The Astrophysics Journal, sugerează că scara Universului înseamnă că ar putea dura până la 400.000 de ani pentru ca un semnal trimis de o specie avansată să fie recepționat de o altă specie – o scală de timp mult mai mare decât scurta perioadă în care oamenii au fost capabili să scaneze cerurile.