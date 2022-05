Lista motivelor pentru care trebuie să mănînci salată în fiecare zi

O singură frunză de salată conţine vitamina A, vitamina C, mangan, crom, fibre, vitamina B1, B2 şi mineralele: potasiu, fier, molibden şi fosfor.



Salata este unul dintre alimentele vedetă ale primăverii. Este bogată în beta-caroten şi vitamina C, iar medicii nutriţionişti afirmă că acest aliment este diuretic şi ameliorează problemele digestive, "Conţinutul de fibre şi antioxidanţi scade riscul de cancer de colon. În plus, datorită conţinutului de latex alb, prezent în tijele de salată, acest aliment are proprietăţi sedative", spune medicul nutriţionist Mihaela Bilic.



Salata poate reprezenta un aliat de nădejde în lupta cu kilogramele în plus, deoarece au un conţinut sărac în kilocalorii. "În ciuda acestui aspect, salata este un izvor de minerale şi vitamine benefice pentru organism", mai spune Bilic.



De asemenea, salata verde ajută la prevenirea osteoporozei, deoarece conţine nutrienţi benefici masei osoase. Alimentul este recomandat în special persoanelor care suferă de Alzheimer, datorită conţinutului de lăptucă, nutrient ce are un rol esential în limitarea daunele neuronale de la nivelul creierului.



Cel mai bun mod de a beneficia de calităţile salatei este să o consumi sub formă de ceai. Se dă în fiert o cană de apă, pune două frunze de salată şi lasă să clocotească un minut. Acoperă apoi apa şi se lasă la infuzat 10 minute.