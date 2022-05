Târgul meşterilor populari, inaugurat la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

O pledoarie pentru tradiţii şi valori autentice este Târgul Meşterilor Populari, inaugurat sîmbata la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaţionale a Muzeelor marcată tradiţional la 18 mai.



O adevărată comoară a adus la târg Irina Şcerbataia din satul Larga, raionul Briceni: o colecţie de cămăşi vechi de aproape un secol.



„Au fost purtate de străbunicile noastre. Aceasta e o cămaşă de soacră, la noi era un obicei la nuntă: soacrele se schumbau cu camaşa, iar aceasta este de mireasă de la străbunica mea, au mai bine de 100 de ani”, spune meşterul popular.



Natalia Crudu din Ciobolacia a venit la târg cu una dintre nepoatele ei, care se mândreşte cu covoraşul pe care l-a ţesut.



„Am învăţat-o să ţese, să croşeteze, toate lucrările de mână. S-o las pe dansa sa-mi duca mai departe lucrul meu ca eu de acum am 80 de ani”;



„O căsuţa de la sat, iese fum, aici sunt doi tineri şi aici o faţă într-un câmp cu flori îmbrăcată tot în straie naţionale”;



„Coşuri de acestea nu face nimeni in Moldova, numai eu. Sunt din papură şi îmi pare rău că sunt bătrână, dar nu rămân continuatori”, spun meşterii populari.



Măiestria cu care au fost lucrate obiectele trezeau încântarea vizitatorilor.



„Tare frumoase, colorate”;



„Interesante ideile, lucrate foarte minuţios, cu atâta dragoste”;



„Genericul din acest an al Zilei internaţionale a muzeelor şi nopţii europene a muzeelor este Forţa muzeelor şi iată ne-am gândit să venim cu un târg al meşterilor populari”, menţionează Petru Vicol, directorul Muzeului Naţional Etnografie.



Târgul meşterilor populari va fi deschis şi duminică în Curtea Muzeului Naţional de Etnografie.