„Privighetoarea din vis”, o carte despre viaţa Anastasiei Lazariuc, lansată la Chişinău

„Femeia căreia i-a fost dat să cânte printre lacrimi, dar capabilă să treacă prin viaţă ca o pasăre în zbor”. Astfel o caracterizează autoarea cărţii „Privighetoarea din vis” pe îndrăgita interpretă, Anastasia Lazariuc. Elena Răileanu a adunat într-o carte de peste 200 de file, o viaţă de artist, succesele profesionale, dar şi dramele personale prin care a trecut Anastasia Lazariuc, relatează Moldova 1.







Romanul autobiografic a fost scris pe durata a mai mulţi ani şi a fost lansat joi în prezenţa admiratorilor, la Biblioteca Naţională. Cântecul „Prima oară” de la începuturile activităţii de creaţie a răsunat în debutul lansării cărţii „Privighetoarea din vis”.



„Această carte este viaţa mea. De la început o să vedeţi de unde vine şi titlul acestei cărţi. Nu pentru că m-am considerat eu privighetoare”, a relatat Anastasia Lazariuc, artistă a poporului.



„Am aflat că bunelul ei, în noaptea naşterii ei a visat o pasăre care cânta la geam şi de aici a pornit firul, toată viaţa”, a spus Elena Răileanu, autoarea cărţii.



„Am fost de multe ori lovită şi eu şi familia mea, şi copiii. Am zis că e bine să spun adevărul despre viaţa mea, să-l scriu într-o carte”, a menţionat artista.



Admiratorii Anastasiei Lazariuc au solicitat autografe, s-au bucurat să comunice cu îndrăgita interpretă.



„Este un vis de al meu de mic copil de a o cunoaşte. Eu îi cânt melodiile împreuna cu mama când avem o sărbătoare în familie”.



„ Ascult muzica Anastasiei Lazariuc, sunt o mare fană, muzica de calitate nu va muri niciodată”.



„Titlul îţi spune cine este ea, cu atât mai mult că am cunoscut-o când a ţinut prima dată în mână notele cântecului Seară albastră, am rămas surprinsă”, a precizat Tamara Berzoi, artistă a poporului.



„Noi, locuitorii comunei Băcioi o admirăm, o urmărim de fiecare dată cu mult drag şi suntem profund recunoscători că ne-a dus faima în toată lumea”, a precizat Ilie Leahu, primar comuna Băcioi.



Anastasia Lazariuc s-a născut la 6 iulie 1953 în comuna Băcioi, municipiul Chişinău. După o carieră de excepţie în Republica Moldova, de mai bine de trei decenii îndrăgita artistă continuă activitatea profesională în România.