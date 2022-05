Un medic kineziterapeut ne propune să ne tratăm cu mișcare, nu cu medicamente

Profesorul Sergey Bubnovski este un cunoscut medic rus și autor a numeroase cărți, care cîndva abia de a scăpat din ghearele bolii. Surprinzător, dar nu a făcut acest lucru cu medicamente. Pentru a-și recăpăta sănătatea, Bubnovski a folosit rezervele ascunse ale organismului său și a ieșit victorios în această luptă. Kineziterapia este un sistem de vindecare creat de el, care astăzi pune chiar și pacienții fără speranță pe picioare. Iată cîteva citate ale vestitului doctor Bubnovski:



1. Nu vă bazați pe pastile miraculoase. Folosiți rezervele interne ale organismului vostru.



2. Faceți în mod regulat exerciții dimineață și genoflexiuni.



3. Niciun cardiolog din lume nu-mi va putea arăta un pacient care s-a tratat de hipertensiune, luînd medicamente. Asta înseamnă că la început folosiți o pastilă, apoi un pumn întreg…



4. Nu am văzut oameni sănătoși ieșind din spital, am văzut supraviețuitori. Și eu însuși am parcurs calea de la o persoană invalidă la o persoană destul de sănătoasă astăzi.



5. Cînd aveți dureri în piept, mergeți la farmacie și cumpărați medicamente care se presupune că previne boala coronariană. De fapt, nu există nici o prevenire, există o agravare a bolii. Deoarece durerea în piept este o consecință a stării de rău a organismului, nu o cauză.



6. Dacă aveți deja 40 de ani, medicul vă spune: "ce să faceți, dragă, este timpul să vă îmbolnăviți"! Și prescrie pastile. Și omul le bea și observă: nu ajută! Și nici bani pentru medicamente nu ajung! Apoi începe să citească cărți despre medicina alternativă și descoperă alte medicamente — mișcarea, respirația.



7. Paradoxul: la noi copiii care sînt bolnavi, medicul îi eliberează de la educația fizică! Din anumite motive, se crede că făcînd mișcare, omul se va îmbolnăvi cu siguranță, dar în pat — se va recupera. Dar, după cum știe, sub piatră apa nu curge.



8. Așezările zilnice cu spatele drept vă ajuta sa scăpați de multe probleme.



9. La durerea acută noi aplicăm o compresă rece care ameliorează edemul și îmbunătățește microcirculația. Durerea este întotdeauna edem, acumularea de lichid. Și trebuie de făcut exerciții care să scoată lichidul din articulații.



10. Angina pectorală este, de asemenea, o inflamație a mucoasei interioare a vasului. Și apare durere în piept. Iar noi în loc să facem exerciții, să antrenăm această parte a vasului, ne culcăm și începem să înghițim pastile. Dar nu am văzut nici o persoană care "să o antreneze" culcat, înghițind pastile.



11. Să faci gimnastică după ce ai scăpat de boală, de invaliditate este o plăcere.



12. Pentru mine, singura oră cu adevărat fericită a zilei este cînd fac gimnastică dimineața. Pentru că nu îmbătrânești, dar întinerești. La omul care face sport regulat, în locul celulelor vechi apar altele noi.



13. Eu am o astfel de triadă: așezări, flotări, exerciții pentru presă.



14. M-am întîlnit cu un artistul longeviv Boris Efimov, care a trăit 108 ani. Era un bătrînel mic, plin de viață! Îl întreb: "Ce faci pentru a trăi atît de mult?”. ”Nimic, răspunde el, fac 450 (!) de genoflexiuni pe zi". Și acesta este un mod universal de a conduce sîngele prin organism!



15. Dacă veți face zilnic așezări cu spatele drept (de 10 ori-o înghițitură de apă, de 10 ori-o înghițitură de apă), vor dispărea multe probleme. Acest lucru este deosebit de important pentru cei care stau foarte mult la calculator — contabili, designeri, programatori.



16. Luați ca regulă: ai lucrat o oră – ai făcut 30 de așezări.



17. Și este, de asemenea, bine să începi dimineața cu o baie rece — 5 secunde. Și să te scufunzi neapărat cu capul. Poți face un duș, dar e mai rău.



Ascultînd aceste sfaturi, vreau să spun: "tot ce e genial este simplu!" Profesorul Bubnovski a pus mulți oameni pe picioare, așa că nu vă grăbiți să alergați la farmacie la primele semne de boală. Poate că ar trebui să ascultați sfatul unui medic și să încercați să faceți față singur bolii. Fiți sănătoși și nu vă îmbolnăviți!