Ce spun astrele azi, 13 mai

Berbec

Pe tot parcursul zilei de astazi, insa mai ales in prima parte a zilei, tinzi sa fii irascibil si capricios, astfel ca cei din jur iti vor intra cu greu in voie. Parca nimic nu-ti convine, totul ti se pare pe dos, iar din cauza acestei stari de nervozitate, e foarte putin probabil sa-ti iasa ceva bine. Totusi, este o zi buna pentru a propune cuiva o colaborare sau pentru a pune la punct niste lucruri, in relatia conjugala.



Taur

Ziua de astazi poate fi destul de dificila in ce priveste activitatile profesionale si atmosfera de la serviciu. Pe de o parte, iti cam lipseste entuziasmul, din cauza oboselii acumulate, iar pe de alta parte, esti si destul de nemultumit, din cauza volumului de munca din ce in ce mai mare care a cazut pe umerii tai. Nici relatiile cu colegii nu sunt tocmai grozave, asa ca nu e cazul sa cauti vinovati printre ei. Fii rezervat si tolerant.



Gemeni

Sub aspect sentimental, ziua de astazi poate fi frumoasa. Cu experiente incitante, romantism si pasiune, chiar daca este presarata, pe alocuri, si cu ceva discutii aprinse. Insa sub aspect financiar, ai face bine sa fii cumpatat, pentru ca altfel risti sa cheltuiesti si ultimul leu pe tot felul de capricii si placeri personale. Nu este momentul potrivit nici pentru speculatii financiare sau pentru demararea unei afaceri.



Rac

Este posibil ca astazi sa ai de luat o decizie importanta cu privire la cariera sau sa te ocupi de niste sarcini care necesita mult timp sau deplasari in afara orasului. Oricum, profesia ocupa primul loc in prioritatile tale, motiv pentru care pot aparea nemultumiri in familie. Categoric, ai nevoie de sprijinul si intelegerea celor dragi in aceasta perioada agitata, asa ca incearca sa-ti exprimi deschis dorintele si asteptarile.



Leu

O zi buna pentru activitati didactice si educative, pentru strangerea sau ordonarea unor date si pentru semnarea de acte oficiale. Este posibil sa ai niste surprize, in ce priveste negocierea unui contract sau obtinerea unui document, in sensul ca apar elemente noi care dau peste cap planurile si asteptarile initiale. Ar fi foarte bine, daca ai putea amana discutiile sau demersurile de acest gen, pana dupa-amiaza, cand exista sanse mai mari de rezolvare pe cale pasnica.



Fecioara

Iti doresti sa ai libertate si independenta, mai ales pe plan financiar. Acesta este scopul care te mobilizeaza si te face sa impingi un pic lucrurile inainte, in intentia de a face cat mai multe, in cat mai scurt timp. Totusi, atitudinea aceasta nu este tocmai potrivita acum, pentru ca poti sa strici relatia cu un partener sau poti face alegeri gresite. Resursele materiale ar trebui conservate cat mai bine.



Balanta

Astazi, tinzi sa dai prea multa importanta parerilor celor din jur si esti foarte sensibil la critici. Astfel, risti sa-ti pierzi increderea in tine si in alegerile pe care le-ai facut sau urmeaza sa le faci. Incearca sa te focusezi mai mult pe tine, decat pe ceilalti, adica sa faci ce simti si nu ce vor sau asteapta altii. Este o zi care face apel la luciditatea ta caracteristica, la calm si detasare.



Scorpion

In mod cert, aceasta zi iti aduce foarte multa energie si este foarte important cum alegi sa o consumi si spre ce o canalizezi. Curajul iti este stimulat de asemenea, prin urmare poti realiza lucruri extraordinare in ce priveste munca, serviciul, responsabilitatile zilnice. In schimb, daca nu consumi aceasta energie prin munca sau activitate fizica intensa, risti sa fii o tinta ursoara pentru iritabilitate, furie si chiar accidente, mai ales la locul de munca. Conflictele ar trebui evitate, iar manuirea utilajelor si a obiectelor ascutite sau taioase necesita atentie sporita.



Sagetator

Astazi tinzi sa-ti disipezi atentia in mai multe directii si sa-ti consumi inutil energia cu tot felul de nimicuri cotidiene. Practic, te agiti mai mult decat e cazul, amplificand semnificatia unor lucruri, iar asta iti distrage atentia de la scopurile importante. Se poate spune ca lucrurile si viata ti se intampla, in loc sa le faci tu sa se intample. Este, asadar, momentul, sa reflectezi mai serios si profund la ce anume iti doresti cu adevarat si la cine esti sau vrei sa devii.



Capricorn

Activitatile relaxante sau distractive ti-ar prinde foarte bine astazi. In orice caz, nu este o zi propice angrenarii intr-o competitie sau demersurilor profesionale solicitante. Cel mai important devine acum pentru tine, sa ai relatii personale si profesionale armonioase si acesta ar trebui sa fie scopul central al acestei zile. De exemplu, poti contribui la atenuarea unor animozitati in famile, sau te poti concentra asupra relatiei de iubire, care iti ofera cele mai mari satisfactii.



Varsator

Esti sincer, direct si combativ. Spui exact ceea ce gandesti, fara ocolisuri si fara sa-ti faci griji ca vei fi judecat sau ca vei sfarsi prin a fi evitat de cei din jur. Cu alte cuvinte, esti tu insuti, indiferent ce se intampla in jurul tau si ignorand asa-zisele principii morale, pe care le consideri depasite si limitative. Totusi, incearca sa fii ceva mai permisiv si sa-ti exprimi parerile fara vehementa. Iar daca ai planificat vreo calatorie pentru astazi, fii prudent.



Pesti

Astazi, tinzi sa ai asteptari foarte mari de la partener, mai ales intr-o chestiune de ordin financiar. Insa din cauza comunicarii defectuoase, pot aparea neintelegeri. Incearca sa fii mai explicit si mai clar in comunicare, ca sa eviti aceste situatii neplacute. In ce priveste segmentul financiar, nu este un moment bun pentru investitii sau decizii legate de administrarea bugetului.