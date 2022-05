Un locuitor din satul Văscăuţi a plantat o alee de brazi în memoria consătenilor care şi-au sacrificat viaţa pentru pace

În satul Văscăuţi din raionul Floreşti creşte o alee de brazi, plantată în memoria celor 42 de veterani decedaţi în cel de-Al Doilea Război Mondial. Iniţiativa îi aparţine lui Simion Botnari, un locuitor al satului, relatează Moldova 1.







Războiul l-a prins pe Simion Botnari la vârsta de 10 ani. Tatăl său a revenit de pe front invalid. Alţi 42 de tineri din localitate nu s-au mai întors. Simion a făcut o promisiune că memoria acestor eroi va rămâne veşnic vie.



„Când am sărbătorit 50 de ani de la victorie, cu propriile surse financiare am plantat o alee în memoria celor 42 de ostaşi, care nu s-au mai întors. Copacii au acum 17 ani”, a relatat Simion Botnari, locuitor satul Văscăuţi.



„Bunelul meu o căzut pe front în primul război. Tatăl meu o venit de la război invalid”, spune Simion Botnari.



În satul Văscăuţi nu mai sunt veterani în viaţă. Aleea Eroilor, însă, rămâne o amintire pentru generaţiile viitoare.



„Astăzi puţini veterani ne-au mai rămas în viaţă, iar tânără generaţie cunoaşte din cărţi despre război. Să le fie amintire pentru generaţiile următoare”, a menţionat Elena Chipăruş, locuitoare a satului Văscăuţi.



„Prin aceşti copaci se păstrează memoria celor care s-au dus din satele noastre şi care nu s-au întors înapoi. E o alee foarte frumoasă. E o amintire pentru toţi cetăţenii”, a declarat Oleg Podborschi, primarul satului Văscăuţi.



Simion Botnari are acum 88 de ani. Visul său este ca generaţiile în creştere să ocrotească Aleea Eroilor, în memoria consătenilor care şi-au sacrificat viaţa pentru pace.