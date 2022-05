De ce sa mananci usturoi pe stomacul gol! Face miracole pentru tine!

Te protejeaza de bacteriile daunatoare din organism si iti intareste sistemul imunitar. Multe persoane il folosesc in loc de medicamentele clasice.



Daca manaci usturoi pe stomcul gol vei reusi sa previi zeci de boli, datorita accentuarii proprietatilor antibiotice.



Usturoiul lupta cu o multime de infectii fungice, raceli, gripe si alte boli care se pot trata cu medicamente clasice. Este important sa zdrobesti catelul inainte sa il mananci pentru a activa alicina.



Pe langa vitaminele C, D, magneziu, calciu, potasiu si sodiu, usturoiul contine sute de minerale si foarte multi antioxidanti.



Iata ce beneficii mai are daca il consumi pe stomacul gol:



- Previne infundarea arterelor



- Reduce nivelul de colesterol rau si creste nivelul de colesterol bun.



- Ucide bacterii si protejeaza de bolile de inima.



- Intareste sistemul imunitar.



- Previne dezvoltarea aterosclerozei.



- Poate ucide celulele din tumorile cerebrale maligne.



- Poate scadea tensiunea.



- Scade riscul de atac cerebral.